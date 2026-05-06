Oud-luchtverkeersleider begint rechtzaak om Maastricht Airport

De geschiedenis van Maastricht Aachen Airport kenmerkt zich door uitdagingen. Vandaag begint de zaak van een voormalig luchtverkeersleider tegen de Rijksoverheid vanwege geluidsoverlast rondom de luchthaven.

Voormalig luchtverkeersleider John Huizinga is samen met twee andere omwonenden een rechtszaak begonnen tegen de Staat der Nederlanden vanwege de overlast van Maastricht Aachen Airport. De zaak dient vanaf vandaag. De bewoners klagen niet de luchthaven zelf aan, maar de overheid, omdat die volgens hen moet zorgen voor een gezonde leefomgeving, zeggen zei tegenover Trouw.

Huizinga woont op ongeveer 140 meter van de start- en landingsbaan. De 76-jarige oud-luchtverkeersleider verzamelde de afgelopen zes jaar honderden dossiers over geluid, geur en uitstoot rond de Limburgse luchthaven. Vooral taxiënde vrachtvliegtuigen veroorzaken volgens hem veel hinder. Waar opstijgen en landen kort duren, kan taxiën vijf tot zeven minuten in beslag nemen. Daarbij blijven kerosinelucht en lawaai langdurig hangen. Huizinga spreekt over geluidsniveaus tot 100 decibel.

Volgens de omwonenden is er bij taxiën bovendien sprake van extra fijnstofuitstoot, doordat motoren op lage belasting draaien en brandstof minder volledig wordt verbrand. Voor die fase van de vlucht gelden volgens hen minder duidelijke normen dan voor opstijgen en landen.

Huizinga werkte 34 jaar in de luchtvaart en was jarenlang luchtverkeersleider op Maastricht Aachen Airport. Toen hij zijn woning in Schietecoven kocht, was er vooral klein vliegverkeer. De overlast nam volgens hem sterk toe toen zwaarder vrachtverkeer de luchthaven gebruikte. Hoewel het inmiddels rustiger is, vreest hij dat de drukte ieder moment kan terugkeren.

Advocaat Djuri Lavain beroept zich in de zaak onder meer op de verantwoordelijkheid van de Staat onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De bewoners willen dat er minder wordt gevlogen en dat alleen lichtere toestellen worden toegelaten. Huizinga noemt de zaak een strijd van David tegen Goliath: ‘Maar dan gaan we ten minste strijdend ten onder’.