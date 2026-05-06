Swiss-vlucht wijkt uit naar Kazachstan

Een Airbus A350 van Swiss, onderweg naar Zürich, kreeg een onverwachte bestemming. Het toestel moest namelijk uitwijken naar Kazachstan. De reden is eveneens opvallend.

De Airbus A350 van Swiss, registratie HB-IFB, vertrok op 6 mei vanuit Seoul naar Zürich. Het toestel ging als vlucht LX123 iets voor 10:00 uur lokale tijd de lucht in, om in ongeveer dertien uur naar de grootste stad van Zwitserland te vliegen. Maar na iets meer dan zes uur zond de bemanning squawkcode 7700 uit, een teken dat er iets goed mis is aan boord.

De medische noodsituatie bleek om één van de copiloten te gaan, zo meldt een woordvoerder van Swiss aan AeroTelegraph. Onder de 227 passagiers bevonden zich drie doktoren, die zich direct om de piloot bekommerd hebben. Op hun aanraden besloot de bemanning van de A350 uit te wijken naar Almaty in Kazachstan. Daar kon de piloot direct de juiste hulp krijgen.

De nog geen jaar oude Airbus staat op het moment van schrijven nog altijd op de grond in Kazachstan. Wanneer de machine haar weg naar Zürich kan vervolgen is nog niet bekend. Swiss meldt dat ze hun uiterste best doen om de beste oplossing voor de passagiers te vinden. Tegelijkertijd zegt de maatschappij dat de gezondheid van de piloot op dit moment hun topprioriteit is.

Onwel vanaf Schiphol

Eerder deze week ging het nog mis op een vlucht vanaf Schiphol. Een 93-jarige man raakte toen onwel onderweg naar Istanbul. Gelukkig was er een arts aan boord die direct eerste hulp aan de passagier verleende. Daardoor kon de Airbus A321neo doorvliegen naar haar eindbestemming. Na de landing stonden de medische hulpdiensten klaar om de man verder te behandelen.