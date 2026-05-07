Boeing 747 krijgt definitieve einddatum bij Lufthansa

Al jarenlang wordt het afscheid uitgesteld vanwege vertragingen bij Boeing. Nu komt er toch echt een einde aan een tijdperk bij Lufthansa: de Boeing 747-400 zegt definitief gedag.

Vertragingen bij de vliegtuigfabrikanten stelden het afscheid van Lufthansa’s viermotorige machines jarenlang uit. De Boeing 787 Dreamliners, 777X’s die Lufthansa’s oudere A340’s en Boeing 747’s moeten vervangen, lieten jarenlang op zich wachten. Inmiddels komt de aanvoer op gang en zorgt de oorlog in Iran voor torenhoge hoge kerosinekosten.

Daarom neemt Lufthansa nu echt afscheid van haar Airbus A340’s en Boeing 747-400’s. De A340-600’s zeggen halverwege oktober gedag, en ‘twee tot vier’ 747-400’s worden in het winterseizoen aan de grond gehouden. Vervolgens beslist de airline in de zomer van ’27 of de machines nog terugkeren, maar na het zomerseizoen valt het doek daadwerkelijk.

Vertraging

Lufthansa kreeg te maken met flinke tegenslagen in de modernisatie van haar vloot. De Boeing 777X, waarvan de Duitse airline de launch customer is, had eigenlijk al in 2020 voor het eerst uit de fabriek moeten rollen. De eerste machines staan nu pas gepland voor 2027. Ook groeide het aantal Dreamliners in eerste instantie niet echt hard.

Inmiddels gaat dat beter, maar de 777X blijft nog altijd een risicofactor. Daar houdt ook topman Carsten Spohr rekening mee. Voor de zekerheid houdt Lufthansa haar twaalf Airbus A340-300’s daarom achter de hand. In het geval van vertraging vliegt de airline de A340-300 met ‘een hogere frequentie’ dan aanvankelijk gepland. Daarmee vangt deze deelvloot de ‘mogelijke vertragingen’ op van de 777-9.

De resterende viermotorige vliegtuigen in de Duitse vloot blijven voorlopig nog wel aanwezig. Lufthansa beschikte over negentien 747-8’s, één waarvan zich inmiddels in de Verenigde Staten bevindt. Later dit jaar verhuist ook een andere -8 naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. De machines zijn gekocht door de Amerikaanse overheid die hen inzet ter ondersteuning van de presidentiële vloot.