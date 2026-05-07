Emiraten kiezen voor Embraer

Opnieuw doet Embraer goede zaken, ditmaal in het Midden-Oosten. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bestelling geplaatst voor de C-390 Millennium.

Embraer maakte aan het begin van deze week bekend dat de Verenigde Arabische Emiraten twintig exemplaren van de C-390 Millennium hebben besteld, een militair transportvliegtuig. Tien daarvan zijn al bevestigd, de overige tien staan onder optie. Daarmee bereikt de Braziliaanse vliegtuigbouwer in één klap een record. Het land is het eerste Midden-Oosterse land dat dit toestel bestelt. Tegelijkertijd zijn ze daarmee gelijk de grootste C-390-klant voor de Braziliaanse vliegtuigbouwer. Tenminste, als alle twintig toestellen daadwerkelijk worden geleverd.

Daarnaast houdt de deal in dat Embraer samen gaat werken met een bedrijf in de VAE om onderhoud en reparatie in dat land mogelijk te maken. De militaire veerkracht van het land wordt vergroot wanneer ze op het gebied van onderhoud minder afhankelijk worden van andere landen en partijen.

De deal werd getekend door Nasser Humaid Al Nuaimi, secretaris-generaal van Tawazun Council for Defense Enablement. Dat is een onafhankelijk overheidsorgaan die nauw samenwerkt met het Ministerie van Defensie in de VAE. Hij is blij met de deal en legt uit wat het voor zijn land betekent. ‘De keuze voor de C-390 garandeert hoge prestaties en betrouwbaarheid en ondersteunt effectieve integratie met bestaande systemen. Ook ontwikkelt het de luchttransportcapaciteiten van de VAE op de lange termijn.’

De C-390 Millennium is een zeer operationeel veelzijdig toestel. De machine kan ingezet worden voor diverse missies in allerlei soorten omgevingen, van vochtige jungles tot Arctische gebieden. Ook is het transportvliegtuig ontworpen om op beschadigde landingsbanen en zelfs onverharde stukken grond te landen.

C-390 in Nederland

De Nederlandse Koninklijke Luchtmacht kijkt halsreikend uit naar haar eigen Embraer C-390, die volgend jaar verwacht wordt. De eerste Nederlandse crews zijn begin dit jaar omgeschoold op vliegbasis Beja in Portugal. Het toestel gaat de verouderde Lockheed Martin C-130 Hercules als militair transportvliegtuig vervangen. De Nederlandse krijgsmacht krijgt in totaal vijf toestellen van dit type.