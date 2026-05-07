Grote doorbraak voor de A220

Er werd hevig over gespeculeerd, maar nu hebben zowel Airbus als AirAsia bevestigd dat de luchtvaartmaatschappij 150 A220’s heeft besteld. En de Maleisische airline wil meer.

Gisteren maakten Airbus en AirAsia bekend dat de Maleisische budgetmaatschappij definitief 150 A220-300’s aanschaft. Dat maakten ze bekend op een persconferentie in Mirabel, Canada. Daar staat het hoofdkantoor van het A220-programma. Daarmee wordt AirAsia in één klap de eerste grote Aziatische airline die het toestel bestelt. Daarnaast is het ook voor het eerst dat een echte budgetmaatschappij voor dit model kiest. AirBaltic, ook grote afnemer van de kleine Airbus, claimt eveneens een budgetairline te zijn maar vliegt tussen grote luchthavens, is relatief duur en doet veel aan wetlease binnen de Lufthansa Group.

Met de aankoop van de A220 is AirAsia niet alleen een nieuwe klant voor het model, maar ook de launch customer van de nieuwe configuratie. De stoelcapaciteit wordt verhoogd naar 160. Daarvoor had de romp wel een kleine aanpassing nodig: aan beide kanten komt er boven de vleugel een extra nooduitgang.

Mogelijk grotere A220?

De verhoogde stoelcapaciteit opent ook weer het gesprek voor een A220-500. AirAsia-CEO Tony Fernandes zei op de persconferentie tegen de Airbus-managers dat als de grotere variant – met een capaciteit van 158 stoelen – daadwerkelijk gebouwd gaat worden, zijn maatschappij daar 150 exemplaren van koopt. Andere maatschappijen vragen bij Airbus ook al langer om de A220-500. AirBaltic gaf in het verleden al aan een aantal van haar orders om te zetten naar de grotere variant, mocht deze er komen. Tot nu toe hield de Europese vliegtuigbouwer vol daar niks voor te voelen.