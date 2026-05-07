Koning Willem-Alexander bestuurt voor laatste keer regeringsvliegtuig

Koning Willem-Alexander heeft voor de laatste keer zelf gevlogen in het regeringsvliegtuig, de PH-GOV.

Koning voor het laatst achter de knuppel van regeringsvliegtuig

De koning vloog zijn laatste vlucht in het huidige Boeing 737-regeringstoestel van Venetië naar Schiphol. De komende tijd laat hij zich omscholen naar de Airbus A321neo, waarop hij bij KLM als gastvlieger actief zal blijven. Daarmee komt er voorlopig een einde aan de tijd waarin de koning zelf als piloot op het regeringsvliegtuig actief is.

Het Koninklijk Huis bevestigde het nieuws donderdagmiddag via een bericht op X. Op een foto bij het toestel poseert het staatshoofd met de bemanning van het regeringsvliegtuig, waarbij hij een aandenken in ontvangst neemt. De PH-GOV is sinds 2017 in gebruik als regeringstoestel en wordt ingezet voor staatsbezoeken en regeringsvluchten. Op de Airbus mag de koning met zijn ATPL-brevet tot zijn 65e als piloot actief blijven.

Koning Willem-Alexander heeft zijn laatste vlucht gevlogen in de PH-GOV – een Boeing 737 – van Venetië naar Amsterdam. De Koning laat zich omscholen om met de Airbus A32neo te kunnen vliegen.https://t.co/MbgHzQuGYb pic.twitter.com/XW2vTN5Fov— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) May 7, 2026

De ‘afscheidsvlucht’ stond al langer in de planning: in maart maakte Willem-Alexander zijn laatste vlucht als gastvlieger op de Boeing 737 van KLM, als opmaat naar zijn omscholing. In een korte reactie blikte hij toen terug op zijn jaren in de 737 en de bijzondere momenten die hij meemaakte. ‘Zo vlogen we voetbalsupporters van Feyenoord en AZ naar Praag voor de Europa League, kinderen naar Lapland om de kerstman te ontmoeten, maar ook vakantievluchten naar Ibiza en Málaga,’ aldus de vorst.

Vliegende koning

De band van Willem-Alexander met de luchtvaart gaat ver terug. In 1985 behaalde hij het brevet Privévlieger tweede klasse, gevolgd door het vliegbewijs B-3 in 1987. Tijdens zijn studententijd haalde hij het theoretisch B1/B2, wat hem in staat stelde om als vrijwilliger te vliegen voor AMREF Flying Doctors en de Kenya Wildlife Service in Kenia. In 1989 kreeg hij de aantekening op het beroepsbrevet om zware meermotorige vliegtuigen te mogen besturen. Het groot militair vliegbrevet werd hem in 1994 uitgereikt door Prins Bernhard, en sinds 2001 beschikt hij over het Airline Transport Pilot License.

Om zijn brevet geldig te houden, vliegt hij als onbezoldigd gastvlieger bij KLM. Tot medio 2017 deed hij dat op de Fokker 70 en het toenmalige regeringstoestel PH-KBX. Toen KLM de Fokker 70-vloot uitfaseerde, schoolde de Koning zich om naar de Boeing 737, een besluit dat losstond van de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe regeringsvliegtuig.