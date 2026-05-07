Nog meer A380’s voor Emirates

De A380-vloot van Emirates, de grootste afnemer van de Superjumbo’s, breidt nog altijd uit. Hoewel fabrikant Airbus ze niet meer produceert kocht de maatschappij vorig jaar dertig exemplaren.

Emirates is wereldwijd de grootste gebruiker van de Airbus A380, met meer dan honderd van deze toestellen in de vloot. Hoewel het vliegtuig al sinds 2021 niet meer wordt geproduceerd door de Europese fabrikant, is de luchtvaartmaatschappij uit Dubai nog niet klaar met het type. In september 2025 meldde leasebedrijf Amedeo dat het twee Superjumbo’s aan de airline had verkocht, en dat er later nog twee zouden volgen. Op 7 mei publiceerde Emirates zelf in het jaarrapport dat ze 29 A380’s hadden overgekocht toen de leasecontracten afliepen.

De in Dubai gevestigde luchtvaartmaatschappij zoekt nog altijd naarstig naar grotere vliegtuigen om zo haar businessmodel in stand te houden. Hoe meer passagiers de airline heeft, hoe meer bestemmingen voor één van de grootste hubs van de wereld. Emirates drong jaren geleden al aan op een A380neo, vooral vanwege de beperkte opschaling die mogelijk is met de Boeing 777X en Airbus A350. Ook heeft de dubbeldekker volgens de maatschappij simpelweg een wow-factor. De kans dat die neo-variant er komt is echter klein. Airbus haalde de A380 uit de productie vanwege tegenvallende verkoopcijfers.

Langere Boeing 777

Daarnaast ziet Emirates een langere variant van de Boeing 777, de 777X, nog altijd zitten. De airline heeft al een flink aantal 777-9’s in bestelling staan, maar aast op de vijf meter langere variant. Die zou plaats bieden aan vijftig extra stoelen in economy en daarmee beter aansluiten op de toenemende vraag naar capaciteit. Daarmee zou het aantal stoelen nog altijd niet aan de A380 tippen, maar de maatschappij moet een alternatief vinden. Ergens in de jaren ’30 loopt de levensduur van de meeste toestellen af.