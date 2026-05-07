Passagiers van KLM-vlucht moeten tijdelijk extra opletten

Voorlopig extra voorzichtig zijn, luidt het advies van de GGD aan passagiers van een KLM-vlucht uit Johannesburg, Zuid-Afrika. Een passagier bleek besmet te zijn met een dodelijk virus.

Tijdens een reis op het cruiseschip Hondius liepen verschillende passagiers het dodelijke hantavirus op. De boot ligt op dit moment voor de Kaapverdische Eilanden, maar mag van de lokale autoriteiten nog altijd niet aanmeren. Inmiddels zijn verschillende passagiers geëvacueerd, een van hen zou kortstondig aan boord zijn geweest van een KLM-vliegtuig in Johannesburg.

De reis in kwestie is vlucht KL592 vanuit Johannesburg naar Amsterdam op 25 april. Het gaat om een Boeing 777-300ER, registratie PH-BVK, die met een geplande vertrektijd om 23:15 uur richting Nederland vertrok. De passagier zou kortstondig aan boord hebben gezeten, maar vlak voor vertrek uit het vliegtuig zijn gehaald wegens de slechte toestand waarin zij zich bevond.

De vrouw werd vervolgens naar het ziekenhuis in Johannesburg gebracht, waar ze een dag later aan het hantavirus overleed. Haar echtgenoot, met wie zij op reis was, overleed eerder al aan de gevolgen van de dodelijke infectie. ‘Vanwege de gezondheidstoestand van de passagier op dat moment heeft de crew besloten om de passagier niet mee te nemen op de vlucht’, meldt KLM.

Volgens de GGD kan het enkele tot zestig dagen duren voordat een persoon daadwerkelijk gevolgen ondervindt aan een besmetting met het hantavirus. Passagiers aan boord van de KLM-vlucht wordt daarom geadviseerd tijdelijk extra op te letten. ‘Uit voorzorg informeert de GGD de passagiers aan boord van deze vlucht. Mensen met klachten of zorgen krijgen het advies om contact op te nemen met hun huisarts of met de GGD in hun woonplaats’, aldus KLM.

Uitgeweken naar Gran Canaria

Er zijn inmiddels meerdere besmettingen van het hantavirus bekend onder de opvarenden van Hondius. Enkelen zijn per boot van het schip gehaald en naar het vasteland gebracht, opdat zij voor verzorging naar ziekenhuizen in Europa kunnen gaan. Een van de twee evacuatievliegtuigen, echter, zou zijn uitgeweken naar Gran Canaria, zo blijkt uit de vluchtgegevens.

Het gaat om een Learjet 45, registratie TC-RSD, van het Turkse Redstar Aviation. Het toestel vloog van Praia, Kaapverdische Eilanden, via Marrakesh en Malaga naar Amsterdam. Echter, al tijdens het eerste deel van de route week de machine uit naar Las Palmas, Gran Canaria. Na een kort wachtpatroon landde de machine daar veilig. De exacte reden is nog onbekend.

Rond 17:30 uur lokale tijd vertrok het vliegtuig weer in de richting van Malaga. Aan het einde van de dag landde deze op Nederlandse bodem. Het andere vliegtuig, dat twee passagiers vervoerde, landde woensdagavond tegen 19:45 uur op Schiphol. Het gaat daarbij om een Luxemburgse Bombardier Challenger 605, registratie LX-RHC.