Powerbank ontploft aan boord van A321

Een ontplofte powerbank aan boord van een Airbus A321 van IndiGo zorgde voor een evacuatie. Dat gebeurde op de luchthaven van Chandigarh in India.

De Airbus A321neo, registratie VT-ICD, vertrok op 5 mei vanaf de luchthaven van Hyderabad. Het vliegtuig vertrok iets na 13:00 uur als vlucht 6E108. Na ongeveer twee uur landde het toestel in Chandigarh, eveneens in India. De vlucht zelf verliep zonder noemenswaardige incidenten, maar tijdens het taxiën naar de parkeerpositie ging het mis.

Een powerbank van een passagier, opgeborgen in een stoelzak ergens achterin het vliegtuig, vloog tijdens het taxiën in brand. Daardoor explodeerde het apparaat. De cabine van de Airbus vulde zich snel met rook en veroorzaakte paniek bij de 198 passagiers. Het cabinepersoneel greep snel in en begon de brand te blussen. Daarna werd er alsnog een evacuatie opgestart. Op beelden is te zien hoe de inzittenden het toestel via glijbanen verlaten.

Volgens IndiGo zijn alle passagiers vervolgens naar de terminal gebracht en gecheckt op hun gezondheid. Volgens de schrijver van de social media-post raakten vijf passagiers gewond, maar het Indiase Directorate General of Civil Aviation spreekt dit tegen. De Airbus A321neo zelf kreeg een inspectiebeurt en werd in gereedheid gebracht voor de volgende vlucht. Die vertrok twee dagen later alweer naar Delhi.

Powerbank-incidenten

Incidenten met powerbanks komen nog geregeld voor, hoewel veel luchtvaartmaatschappijen het gebruik ervan aan boord verbieden. Zo ging het vorige zomer nog mis op een KLM-vlucht van São Paulo naar Amsterdam. Een powerbank raakte oververhit en ontvlamde. Daardoor stond de cabine lange tijd vol rook. Inmiddels verbiedt KLM het gebruik van een dergelijk apparaat aan boord volledig.