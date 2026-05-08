Air France volgt KLM-besluit over Airbus A330 

Air France prikt een officiële datum waarop de Airbus A330 de vloot van de Franse luchtvaartmaatschappij verlaat. Daarmee volgt de airline het voorbeeld van KLM, dat dit eerder al bekend maakte.

Air France zegt vanaf het eerste kwartaal van 2027 gedag tegen haar Airbus A330s’s, zo blijkt uit vluchtgegevens gepubliceerd door AeroRoutes. De Franse luchtvaartmaatschappij beschikt over een kleine deelvloot A330’s bestaande uit zes toestellen, elk waarvan de -200 typeaanduiding. De gemiddelde leeftijd van de resterende vliegtuigen bedraagt 23 jaar.

Air France is al sinds 2024 bezig met het uit de vaart halen van haar A330’s. Sinds december 2001 hebben zich in totaal zestien machines bij de Franse vloot gevoegd. Eén daarvan, het toestel met registratie F-GZCP, crashte op 1 juni 2009 in de Atlantische Oceaan tijdens een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs. Negen vliegtuigen zijn de laatste twee jaren ofwel geschrapt, ofwel langdurig geparkeerd.

De resterende A330’s worden momenteel op routes ingezet naar bestemmingen in West Afrika, zoals Abuja, Nigeria; Douala, Kameroen; en Lome, Togo. Ook zet de airline haar A330’s in op de verbinding tussen Parijs en Sint-Maarten Princes Juliana International Airport. In de loop van dit jaar worden deze langzamerhand vervangen door moderne Boeing 787’s.

KLM zegt gedag

Ook KLM neemt vanaf dit jaar afscheid van haar Airbus A330-deelvloot. De Nederlandse airline verwelkomde in totaal zeventien A330’s in haar vloot, twaalf waarvan de -200 typeaanduiding hadden. De zes -200’s die KLM leasede zijn na afloop van de contracten halverwege de jaren ’10 en tijdens de pandemie teruggegaan naar hun rechtmatige eigenaar.

De resterende zes A330-200’s verdwijnen de komende jaren uit de vloot. Het allereerste toestel, registratie PH-AOA, vertrekt over enkele weken. Het toestel, vernoemd naar de Dam van Amsterdam, wordt na afscheid ontmanteld en behoort voortaan tot de luchtvaarthistorie. De andere vijf -200’s zullen de machine volgen naarmate er meer A350-900’s worden afgeleverd.

Voor de A330-300 gloort er nog een korte toekomst bij KLM. Deze machines zijn ongeveer zeven jaar jonger dan hun kleinere zusjes en mogen nog een poosje in het blauw de wereld over. Volgens de verwachtingen blijven deze toestellen zeker nog tot 2029 vliegen, waarna hun toekomst onzeker is. Elk van de vijf exemplaren wordt door KLM geleaset, waardoor hen mogelijk een toekomstige carrière elders in de wereld staat te wachten.