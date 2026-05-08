Boeing 737 crasht door ‘opzettelijke daad’

Het onderzoek naar de crash van een China Eastern Airlines Boeing 737 wordt gekenmerkt door een grote twist. Onderzoekers melden dat er sprake is van een ‘opzettelijke daad’.

Het onderzoek is inmiddels al vier jaar aan de gang, maar tot dusver wordt er weinig naar buiten gebracht. Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat de Boeing 737 van China Eastern Airlines met opzet is neergestort. Dat concluderen de onderzoekers uit onder andere het feit dat de motoren tegelijkertijd werden uitgezet, en dat het stuur een drastische beweging maakte.

De crash gebeurde op 21 maart 2022, toen de Boeing 737-800, registratie B-1791, onderweg was van Kunming naar Guangzhou voor vlucht MU5735. Boven de groene heuvels van de provincie Guangxi stortte het vliegtuig neer, vlakbij de stad Wuzhou. Op beelden is te zien hoe de machine in een duikvlucht naar de grond vloog. Alle 132 inzittenden aan boord kwamen om het leven.

Opvallende details

Al snel werd duidelijk dat er geen noodoproep was uitgegaan, en was er ook geen melding gemaakt van mogelijke problemen. De informatie vanuit China bleef echter summier. Recentelijk meldden de Chinese autoriteiten zelfs dat het eindverslag niet openbaar gemaakt zal worden. Volgens hen brengt dit de ‘nationale veiligheid en sociale stabiliteit’ in gevaar.

Publicaties van de NTSB werpen een heel ander licht op de situatie. Volgens de Amerikaanse onderzoekers werden er abrupte bewegingen gemaakt in de cockpit; deze zouden herhaaldelijk zijn geweest, en in verschillende richtingen. Volgens de New York Times wijst dit erop dat er een gevecht heeft plaatsgevonden in de cockpit. Een voormalig onderzoeker van de Amerikaanse autoriteiten spreekt daarom over een ‘opzettelijke daad’.

Parallellen

De meest recente ontwikkelingen roepen vergelijkingen op met eerdere opzettelijke crashes, waaronder van een Germanwings-toestel. Op 24 maart 2015 crashte een Airbus A320 tijdens een vlucht van Barcelona naar Dusseldorf. De co-piloot stuurde het toestel naar de grond terwijl de gezagvoerder naar het toilet was, hij kampte al langer met suïcidale neigingen. Alle honderdvijftig inzittenden kwamen om.

