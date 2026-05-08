Emirates past livery Airbus A380 aan

Op de iconische Airbus A380 wappert de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten altijd al vol trots. Emirates onthulde deze week een toestel met een nieuwe livery onder het motto ‘This flag will always fly’.

De Airbussen en Boeings van Emirates staan bekend om hun kenmerkende vlag van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op hun staart. De nieuwe livery die de luchtvaartmaatschappij deze week presenteerde, benadrukt dit nogmaals. Behalve de staart, draagt voortaan ook de romp van een Airbus A380 de vlag met de verticale rode baan en de drie horizontale banen ernaast.

De nieuwe livery is aangebracht op het toestel met registratie A6-EVG. Deze machine is in juni 2019 afgeleverd aan de airline, en behoort daarmee tot een van de jongste Airbus A380’s in de vloot van Emirates. Sinds het aanbrengen van de nieuwe livery, vloog de machine al op en neer naar Brisbane en New York. Op deze manier hoopt de airline haar vlag overal te laten wapperen.

Behalve de Airbus A380, is Emirates van plan ook nog een Boeing 777-300ER van dezelfde livery te voorzien. Volgens Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, voorzitter en CEO van Emirates Group is de vlag een ‘eerbetoon aan de eenheid en de kracht van de VAE’. Hij geeft dan ook aan dat er ‘geen groter podium’ is voor de vlag dan in de lucht.

‘This flag will always fly’

Emirates startte de ‘This flag will always fly’-campagne op na een oproep van de vice-president van de VAE, minister-president, en de “leider” van Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Hij riep alle inwoners van de VAE op de vlag als een ‘verenigd symbool in de samenleving’ te dragen. Daarmee moet het land haar gedeelde trots en samenhang tonen.

De campagne is een antwoord op de Iraanse aanvallen op onder meer de VAE. Nadat de Verenigde Staten en Israël begonnen Iran te bombarderen, kwam het Iraanse regime met een tegenaanval. Iran viel, op haar beurt, weer de verschillende staten in de Golfregio aan, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten. Hiermee wist Iran flinke klappen uit te delen aan de landen die goede banden onderhouden met de Verenigde Staten.