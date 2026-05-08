Europees land kijkt naar Turkije voor straaljager

De Spaanse overheid is in gesprek met Turkije over de mogelijke aankoop van de Turkse Kaan-straaljagers. Een van de belangrijkste aspecten daarbij is de soevereiniteit die het toestel de Spanjaarden biedt.

De gesprekken omtrent de vijfde generatie Turkse straaljager zouden zich nog in de infantiele fase bevinden. Daarbij wordt onder meer gesproken over significante technologieoverdracht en Spaanse industriële deelname aan het straaljagerproject, meldt een bron van de Turkish Aerospace Industries (TAI) aan het Spaanse El Español.

Gesprekken zullen een meer formeel karakter krijgen, wanneer de straaljager verder ontwikkeld wordt. Vanaf dat moment gaat ook de overheid en technische experts zich ermee bemoeien. Volgens de bron van TAI heeft de Spaanse lucht- en ruimtemacht ‘de strategische intenties and het eisenpakket een vijfde generatie-straaljager en de bijbehorende drones aan te kopen’.

Het stappenplan zou daarbij vergelijkbaar zijn met de overeenkomst die Spanje en Turkije eerder al sloten omtrent de Hürjet, in Spanje ook wel bekend als de Saeta II. Met dit model kunnen Spaanse bedrijven ‘hun eigen systemen integreren met de Kaan, net zoals bij de Hürjet’, meldt de bron. Daarbij krijgen de Spanjaarden iets wat Europese F-35-eigenaren niet hebben.

Soevereiniteit

De Amerikaanse F-35 biedt deze transfermogelijkheden namelijk niet behalve aan Israël. Europese F-35-gebruikers zijn afhankelijk van de Verenigde Staten, en lopen het risico onder druk gezet te worden. Dit is voor de Spanjaarden een groot probleem, aangezien de socialistische regering onder premier Sanchez grote kritiek heeft op de VS. Zo behoorde hij tot de eersten die de Amerikaanse aanvallen op Iran veroordeelde.

Volgens de Turkse partij werd de Spaanse interesse voor het eerst in 2025 opgemerkt. Topman Mehmet Demiroglu, vertelde tegenover El Español dat ‘als een nauwe partner in politieke, commerciële en culturele omgevingen, Spanje natuurlijk een van de landen waarmee samenwerking mogelijk is.’ Maar, benadrukt hij wel, ‘het besluit ligt uiteindelijk bij President Erdogan’.