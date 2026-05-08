Piloten brengen eigen vliegtuigen naar woestijn: ‘Bron van inkomsten’

Na het abrupte einde voor Spirit Airlines vorige week, is het bedrijf nu bezig met het opruimen van haar activiteiten. Daartoe behoort ook het verplaatsen van haar vliegtuigen, wat de eigen piloten doen.

Kort nadat de laatste gele Airbus was opgestegen, kwam het bericht dat Spirit Airlines de operaties officieel stopzette. De airline bevond zich al langer in een lastige financiële positie, die nog eens extra werd bemoeilijkt door de hoge kerosineprijzen. Piloten, crew en iedereen die voor Spirit werkte zat plotseling zonder baan of inkomsten.

Aandeelhouders zijn nu opzoek naar wat er nog te redden valt, en schuldeisers zoeken geld. Veel van de vliegtuigen gaan terug naar de leasemaatschappijen waar zij vandaan kwamen. Deze krijgen een andere eigenaar, of eindigen als reserveonderdelen. Veel van Spirit Airlines’ eigen vliegtuigen vertrekken momenteel richting de ‘begraafplaats’ in de woestijn van Arizona.

Eigen piloten

Managing Partner van de Nomadic Aviation Group, Bob Allen, legde tegenover CBS News uit hoe dit proces in elkaar steekt. Hij vertelt dat het bedrijf daarvoor hulp vraagt van piloten die voor Spirit Airlines vlogen. Niet alleen omdat zij direct aan het werk kunnen, maar ook omdat het een extra ‘bron van inkomsten’ vormt. Hij geeft aan al veertig jaar in de sector te werken, en weet hoe moeilijk het is als een airline plotseling failliet gaat.

‘Als zoiets gebeurt, dan voelt het als een overlijden in de familie, het is erg moeilijk voor mensen. We maken eigenlijk gebruik van alle Spirit-piloten. We zijn begonnen hun op de vliegtuigen te zetten, en ze voor ons te laten vliegen. Het helpt enorm… het is niet alleen een bron van inkomsten, maar als je je in deze situatie bevindt… sommige mensen hebben simpelweg afsluiting nodig.’

Zo snel als mogelijk

Het is belangrijk dat het opruimen van de vliegtuigen zo snel als mogelijk gebeurt. Hoe langer deze machines op de luchthavens blijven staan, hoe hoger de parkeerkosten oplopen: geld dat Spirit niet heeft. Bovendien is de wereldwijde reserveonderdelenmarkt groter dan ooit; onderdelen leveren momenteel meer op dan ooit. Zo worden zelfs Airbus neo’s en Boeing 787 Dreamliners al na enkele jaren geschrapt.

Inmiddels zijn twintig piloten aan het werk voor de Nomadic Aviation Group. De vliegtuigen vertrekken naar Goodyear Airport (GYR) en Pinal Airpark (MZJ) in Arizona. Hoeveel vliegtuigen op dit moment zijn overgebracht naar de woestijn, valt niet exact te zeggen. Gegevens van FlightRadar24 wijzen erop dat minstens zes machines zich nu in Arizona bevinden.