Ryanair-passagiers krijgen €10.000 boete: ‘zero tolerance’

In Ierland viert de top van Ryanair groot feest: twee overlastgevende passagiers hebben gezamenlijk een boete van €10.000 gekregen. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dit het ‘zero tolerance’-beleid van het bedrijf dat nu zegeviert.

Op zaterdag 17 mei 2025 vloog een Boeing 737 van Ryanair vanuit London Stansted naar de Spaanse vakantiebestemming Ibiza. De vlucht werd echter bruut verstoord door twee overlastgevers waardoor het toestel een tussenlanding moest maken op het vliegveld van Toulouse. Daar werden de onrustige passagiers van boord verwijderd.

Het gevolg was dat 184 resterende passagiers en zes crew onnodig veel tijd verloren door het uitwijken. Dit viel bij Ryanair in het verkeerde keelgat en de Ierse prijsvechter besloot het koppel voor de rechter te slepen. De airline vindt het ‘onacceptabel’ dat passagiers de ‘onnodige verstoringen en ingekorte vakantietijd’ moeten lijden als gevolg van de overlastgevers.

Forse boete voor Ryanair-passagiers

Het strafrechtelijk hof van Toulouse boog zich over de zaak en kon zich grotendeels vinden in de beargumentatie van Ryanair. Daarom besloot het Franse strafhof de twee passagiers boetes op te leggen die bij elkaar optellen tot meer dan tienduizend euro. Ook hebben de onruststokers een voorwaardelijke celstraf gekregen van tien maanden, zo benadrukt Ryanair op hun website.

Overlast

Ryanair beweert steeds vaker overlast te ondervinden van passagiers aan boord van hun vliegtuigen. Tien jaar geleden zou het gaan om één geval per week, terwijl de airline tegenwoordig dagelijks met een incident te maken heeft. De strafmaatregel vormt volgens de Ierse prijsvechter daarom ook een belangrijk voorbeeld van het ‘zero tolerance’-beleid dat Ryanair voert.

De topman van Ryanair, Michael O’Leary haalt tevens regelmatig het nieuws met zijn kritiek op het nuttigen van alcoholische dranken op luchthavens. Volgens O’Leary zou het verboden moeten zijn ’s ochtends alcohol te serveren aan reizigers en moet er een maximum komen van twee glazen per passagier.