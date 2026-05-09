A340 van Schiphol naar Suriname keert om | Video

Een Airbus A340 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) steeg afgelopen vrijdag op vanaf Schiphol in de richting van Suriname. Kort na het opstijgen stond de machine alweer aan de grond met technische problemen.

Op de ochtend van vrijdag 8 mei stond een Airbus A340-600, registratie D-AUSZ, voor Surinam Airways klaar om te vertrekken vanaf Schiphol. Het ex-Lufthansa-toestel zou op vlucht PY993 afreizen naar Paramaribo. De airline voert deze vlucht, van ongeveer negen uur, drie keer per week uit. Op de ochtend van afgelopen vrijdag mocht het echter niet zover komen.

Kort nadat de machine was opgestegen vanaf de Kaagbaan, meldden de piloten technische problemen. Op beelden van het Youtube-kanaal AMS LIVE is te zien dat het onderstel van de machine niet inklapt. Het is nog onduidelijk of de storing het onderstel trof. De airline gaat zelf niet in op de aard van het technische mankement.

Niet naar Suriname, terug naar Schiphol

De Airbus A340 maakte een flinke lus boven de Noordzee en keerde vervolgens terug naar Schiphol. Na een vlucht van slechts 48 minuten landde het vliegtuig weer op de Zwanenburgbaan. Alle passagiers stapten veilig van boord en werden door de airline ondergebracht. SLM benadrukt dat veiligheid het allerbelangrijkste is en dat zij werkt aan een spoedige oplossing van de situatie.

Twee dagen wachten

Surinam Airways beschikt via een lease-constructie met het Duitse Universal Sky Carrier slechts over één langeafstandsvliegtuig. Daarmee pendelt de maatschappij tussen Suriname en Schiphol. Amsterdam is voor SLM de enige bestemming buiten het Amerikaanse continent. Om die reden is het lastig voor de airline snel met een vervangend toestel te komen. Vanwege de verplichte rusttijd vertrekt de eerstvolgende vlucht pas op zondag 10 mei, twee dagen na het oorspronkelijke vertrek van PY993.

De luchtvaartmaatschappij vraagt passagiers in Paramaribo niet naar het vliegveld te komen. Op die manier wil de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij onnodige drukte op de luchthaven voorkomen. De maatschappij zegt het ongemak te betreuren en biedt haar verontschuldigingen aan de passagiers aan.