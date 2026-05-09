Nieuwe Transavia A321neo heeft andere oorsprong

Transavia verwelkomde afgelopen week een nieuwe Airbus A321neo. Het opvallende daaraan is dat deze niet uit de fabriek in Hamburg komt, maar een andere afkomst heeft.

Inmiddels vliegen reeds vijftien Airbus A321neo’s in de vloot bij Transavia, nadat de maatschappij haar eerste machine in december 2023 ontving. Afgelopen donderdag arriveerde ook het zestiende exemplaar op de luchthaven van Schiphol. Het gaat om de machine met registratie PH-YHP: een Airbus A321neo die volledig eigendom is van de groene prijsvechter.

Het opvallende aan dit toestel is dat deze niet uit de fabriek in Hamburg komt, zoals dat wel gold voor de eerdere Airbussen in de vloot van Transavia. Deze Airbus A321neo arriveerde vanuit Toulouse en werd door de Franse tak van het bedrijf in elkaar gemonteerd. Toulouse beschikt over twee productielijnen voor vliegtuigen uit de A320neo-familie.

Deze productielijnen werden opgezet in Toulouse nadat Airbus zijn Lagardère-faciliteit voor de A380 sloot in december 2023. Sindsdien vormen zij onderdeel van een alsmaar groeiend netwerk aan verscheidene productielijnen in Hamburg, Toulouse, Tianjin (China) en Mobile (Verenigde Staten). Airbus wil de productiecapaciteit opschroeven naar 75 vliegtuigen per maand.

Grotere vloot

De PH-YHP is de zestiende Airbus A321neo voor Transavia, dat behalve over een aantal Boeing 737’s, ook over één geleasede Airbus A320-200 beschikt. In de toekomst moeten nog zeker vier A321neo’s bij de vloot komen van de groene prijsvechter. Verder zal een aantal A320neo’s zich ook nog bij de vloot voegen, hoewel het nog onduidelijk is hoeveel dat er precies zijn.

Wel zijn deze machines al in de kleuren van Transavia te zien. De Franse tak van de luchtvaartmaatschappij neemt ze momenteel in ontvangst en beschikt inmiddels over een formidabele vloot van 26 exemplaren. Daar komen nog zeker vijf toestellen bij. De vliegtuigen vervangen langzaam maar zeker de verouderde Boeing 737-vloten en dragen bij aan de schonere operaties van de airline.