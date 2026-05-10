Amerikaanse B-1B Lancer staat op uit zijn graf

De grote opslag van overtollige vliegtuigen van de US Air Force die de boneyard wordt genoemd is doorgaans het eindstation voor vliegtuigen. Één B-1B Lancer is nu echter ‘uit de dood opgestaan’.

De Amerikaanse luchtmacht heeft een B-1B Lancer opnieuw in dienst genomen nadat het toestel eerder was opgeslagen op de zogenoemde boneyard in Arizona. De bommenwerper, met serienummer 86-0115, droeg voorheen de bijnaam ‘Rage’, maar vliegt inmiddels onder een nieuwe naam: ‘Apocalypse II’.

Het toestel verliet op 22 april Tinker Air Force Base in Oklahoma, na bijna twee jaar groot onderhoud en herstelwerkzaamheden. Volgens de Amerikaanse luchtmacht waren meer dan tweehonderd militairen en burgers betrokken bij de restauratie. Er werden ruim vijfhonderd onderdelen vervangen en er vonden onder meer systeemrevisies en structurele reparaties plaats. De B-1B werd in 2021 uit actieve dienst gehaald, samen met zestien andere toestellen van hetzelfde type. Daarmee werd de vloot teruggebracht van 62 naar 45 vliegtuigen. De maatregel moest de inzetbaarheid van de resterende B-1B’s verbeteren en geld vrijmaken voor de opvolger, de B-21 Raider.

Voor zijn terugkeer maakte het toestel meerdere testvluchten boven Oklahoma. Op dat moment vloog de B-1B nog in een kale, ongeverfde configuratie. Na het afronden van de controles werd het toestel opnieuw gespoten en operationeel verklaard. Inmiddels is Apocalypse II aangekomen op Dyess Air Force Base in Texas, waar het toestel zich weer heeft aangesloten bij de 7th Bomb Wing. Het toestel vervangt daar een andere B-1B die langdurig herstel onderging bij Boeing in Palmdale, Californië. Volgens de luchtmacht bleek het sneller, goedkoper en minder risicovol om een opgeslagen toestel uit Arizona terug te halen dan het hersteltraject van dat andere vliegtuig voort te zetten.

Langer in dienst

De B-1B blijft langer in dienst bij de USAF dan eerder voorzien. Waar eerder werd uitgegaan van uitfasering rond 2030, moet het type nu tot zeker 2037 operationeel blijven. De Amerikaanse luchtmacht wil tussen 2027 en 2031 bovendien 342 miljoen dollar investeren in modernisering van de resterende B-1B-vloot.