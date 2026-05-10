Indonesië koopt drones voor toekomstig vliegdekschip

Indonesië gaat drones aanschaffen in Turkije. De eilandenstaat wil de toestellen van Baykar in de toekomst gaan inzetten vanaf een vliegdekschip.

De Turkse dronebouwer Baykar heeft een exportovereenkomst gesloten met het Indonesische defensiebedrijf Republikorp. De deal omvat de levering van twaalf Bayraktar Kızılelma onbemande gevechtsvliegtuigen. De eerste toestellen moeten vanaf 2028 worden geleverd.

De overeenkomst werd op 6 mei 2026 ondertekend tijdens de defensiebeurs SAHA 2026 in Istanbul. Volgens Baykar gaat het om het eerste exportcontract voor de Kızılelma. Het toestel wordt door de fabrikant gepresenteerd als een van de eerste onbemande straaljagers ter wereld. De forse drone is specifiek ontwikkeld voor maritieme operaties vanaf vliegdekschepen zoals de Turkse carrier TCG Anadolu. Op den duur moet Indonesië een vergelijkbaar schip in dienst nemen waar deze drones vanaf kunnen opereren.

Naast de eerste twaalf toestellen bevat de overeenkomst opties voor vier extra squadrons. Daarmee kan het totale aantal Kizilelma’s voor Indonesië oplopen tot 48. Ook voorziet de deal in de opzet van lokale productie- en onderhoudsfaciliteiten in Indonesië. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over technologieoverdracht, training en de certificering van Indonesisch technisch personeel.

‘De Bayraktar Kizilelma, een van de eerste onbemande straaljagertechnologieën ter wereld, maakte in 2022 zijn eerste vlucht. Sindsdien is er intensief gevlogen met het toestel’, zei Baykar-topman Haluk Bayraktar tijdens de ondertekeningsceremonie. Volgens hem werd de serieproductie in 2025 afgerond en is indienststelling bij de Turkse luchtmacht voorzien voor 2026.

Republikorp

Met de Kızılelma breiden Baykar en Indonesië hun defensiesamenwerking verder uit. Republikorp sloot in 2025 al een joint venture-overeenkomst met de Turkse fabrikant. Die had betrekking op lokale productie van de Bayraktar TB3, een drone die geschikt is voor operaties vanaf schepen, en de grotere Bayraktar AKINCI. Daarnaast heeft Indonesië ook de in conflicten veelgebruikte Bayraktar TB2 besteld.

Republikorp, voluit PT Republik Aero Dirgantara, is een Indonesische defensieholding in private handen. Het bedrijf presenteert zichzelf als nationale strategische partner binnen de Indonesische defensie-industrie. Daarbij richt Republikorp zich vooral op internationale technologieoverdracht via joint ventures, om Indonesië minder afhankelijk te maken van buitenlandse leveranciers van militair materieel.