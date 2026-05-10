Legendarische F-14 Tomcat komt mogelijk terug

Twintig jaar na het afscheid van de iconische F-14 Tomcat lijkt een droom ineens werkelijkheid te kunnen worden. In de Verenigde Staten werkt het Congres aan een opvallende nieuwe wet die de weg vrijmaakt voor een vliegende F-14 op Amerikaanse bodem. Voor luchtvaartliefhebbers, veteranen en fans van Top Gun geldt de straaljager nog altijd als een absoluut cultureel icoon.

‘Maverick Act’ moet F-14 redden

De nieuwe wet, die in Washington de naam ‘Maverick Act’ kreeg, verwijst rechtstreeks naar Pete ‘Maverick’ Mitchell uit de film Top Gun, dat schrijft TWZ. Volgens de plannen mogen drie gepensioneerde F-14D Tomcats worden overgedragen aan het Amerikaanse ruimtevaart en luchtvaartmuseum U.S. Space & Rocket Center in Alabama. Opvallend is dat de wet expliciet ruimte biedt om één toestel weer vliegwaardig te maken. Daarmee zou voor het eerst sinds 2006 opnieuw een F-14 in de Verenigde Staten kunnen vliegen. De Amerikaanse marine nam het toestel destijds na 32 jaar officieel uit dienst.

Politieke steun vanuit beide partijen

Het wetsvoorstel krijgt opvallend brede steun vanuit zowel Republikeinse als Democratische hoek. Senator Tim Sheehy diende het voorstel in, samen met Mark Kelly. Volgens de initiatiefnemers draait het project volledig om historisch behoud en educatie. ‘De Maverick Act creëert een uitzonderlijke mogelijkheid om de erfenis van de F-14 te behouden’, staat in een verklaring bij het wetsvoorstel. Tegelijk benadrukken de politici dat de toestellen volledig worden gedemilitariseerd en geen enkele gevechtscapaciteit meer zullen hebben.

Rol van conflict met Iran

De F-14 Tomcat geldt al jaren als één van de strengst bewaakte Amerikaanse gevechtsvliegtuigen ooit. Dat heeft alles te maken met Iran, het enige andere land dat het toestel ooit gebruikte. Na de Iraanse revolutie van 1979 bleven Iraanse F-14’s actief, ondanks Amerikaanse sancties. Daardoor vernietigde de Verenigde Staten jarenlang bewust oude Tomcats om reserveonderdelen uit handen van Iran te houden. Juist daarom gold een vliegende F-14 in particuliere handen jarenlang als compleet onrealistisch. Volgens Amerikaanse bronnen kunnen de recente conflicten mogelijk hebben bijgedragen aan de veranderde houding in Washington.

Terugkeer wordt gigantische uitdaging

Hoewel de wet dichterbij komt, betekent dat nog niet dat de F-14 snel weer zal vliegen. De toestellen staan al jaren opgeslagen op de beroemde vliegtuigbegraafplaats op Davis-Monthan Air Force Base en zouden volledig moeten worden geïnspecteerd en gerestaureerd. Dat proces kost waarschijnlijk miljoenen dollars. De F-14 stond tijdens zijn actieve carrière namelijk bekend als extreem onderhoudsgevoelig. Alleen al het vullen van de interne brandstoftanks kost tegenwoordig naar schatting ruim 14.000 dollar. Daarnaast moet het toestel voldoen aan strenge eisen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA voordat het opnieuw de lucht in mag.