‘Pechvogel’-Boeing 777 van KLM alweer aan de grond

De Boeing 777 van KLM, die recent nog in de Filipijnen vertraging opliep door een reeks technische problemen en een langdurig verblijf, is opnieuw tijdelijk aan de grond gehouden. Dit keer vanwege een hydraulisch probleem na een landing op Schiphol. Het toestel werd direct na aankomst uit dienst genomen voor onderhoud.

Hydraulisch probleem op Schiphol

Tijdens vlucht KL569 van Dar-es-Salaam naar Amsterdam meldde de bemanning tijdens de nadering een afwijking in het hydraulische systeem. Het ging om een lage vloeistofstand in het rechter hydraulische circuit van de Boeing 777-200ER. De bemanning besloot de landing uit te voeren op baan 36R, conform procedure. Na de landing werd het toestel direct op een veilige locatie stilgezet voor inspectie, waarbij hulpdiensten vloeistof onder de rechter motor constateerden. Na de vaststelling van een mogelijke lekkage werd PH-BQF tijdelijk uit de dienst genomen voor verdere inspectie en onderhoud. De machine bleef vervolgens enkele dagen aan de grond. Drie dagen later vertrok het toestel op 10 mei weer met passagiers naar Tanzania om de operatie te hervatten.

Technische problemen in Manila

Eind april stond PH-BQF gepland voor een terugvlucht naar Amsterdam via Taipei op vlucht KL808, maar die werd geannuleerd door technische problemen. De Boeing 777 werd vervolgens overgebracht naar een faciliteit van Lufthansa Technik in Manila voor onderhoud en inspectie. Na afronding van de belangrijkste werkzaamheden werd het vliegtuig op 4 mei zonder passagiers teruggevlogen naar Schiphol, een zogeheten ferryvlucht. Op 5 mei werd het volgens schema opnieuw ingezet op een intercontinentale vlucht naar Houston. Enkele dagen later ging het opnieuw mis, toen de 777 terugkeerde op Schiphol na een vlucht vanuit Dar es Salaam. Na enkele dagen onderhoud vertrok op 10 mei de ‘pechvogel’ weer richting Tanzania.