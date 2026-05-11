Airbus A330 van Garuda vliegt 4 uur lang rondjes

Passagiers van Garuda Indonesia kwamen onlangs meer dan vier uur te laat aan op hun bestemming. Niet vanwege slecht weer of een technisch mankement, maar om een andere opvallende reden.

De Airbus A330-900 van Garuda Indonesia, registratie PK-GHI, was op 8 mei onderweg vanuit Saudi-Arabië naar Medan op Sumatra. Het toestel vertrok rond 8:00 uur ’s ochtends vanaf Jeddah. De vlucht naar Indonesië zou normaal gesproken zo’n negen uur in beslag nemen, maar deze keer duurde het bijna dertien uur.

De vlucht begon normaal. De Airbus vloog via Oman over de Arabische Zee richting India. Vanaf dat moment kreeg de reis een onverwachte wending. Boven het zuiden van India moest de A330 in een holding-patroon vliegen. Dat nam zo’n 25 rondjes in beslag. Pas daarna kon de machine door naar Indonesië. De reden dat de Airbus in de hold moest vliegen was bijzonder: een groot deel van het luchtruim boven de Golf van Bengalen was afgesloten voor een test met ballistische raketten.

Waarom de Airbus van Garuda toch opsteeg, ondanks dat het luchtruim gesloten was, is niet bekend. Ook het feit dat de machine zoveel kerosine heeft dat het vier uur kan cirkelen, roept vragen op. Volgens het Duitse AeroTelegraph is het vermoedelijk een tankvlucht geweest. Kerosine is in Saudi-Arabië veel goedkoper dan in Indonesië. Vooral landen in Zuidoost-Azië kampen sinds de oorlog in het Midden-Oosten met een dreigend kerosinetekort en prijzen die de pan uit rijzen.

Herstel

Als Garuda daadwerkelijk haar kerosine rechtstreeks uit Saudi-Arabië haalt om kosten te drukken, kan de maatschappij wel eens opnieuw in de financiële problemen raken. In 2022 krabbelde de Indonesische airline op uit een financiële crisis. Toen kampte ze met een schuld van ruim 5,1 miljard dollar. Om weer winstgevend te worden werd onder andere de vloot gereduceerd van 210 naar 120 toestellen. Op dit moment heeft Garuda er zelfs minder dan dat.