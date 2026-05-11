Britse A400M voert bijzondere missie uit op meest afgelegen eiland

Britse parachutisten zijn vanuit een militair transportvliegtuig gedropt op het eiland Tristan da Cunha. Aanleiding is een vermoedelijke besmetting met het hantavirus. Door de extreme ligging van het eiland en het ontbreken van een luchthaven was een normale medische evacuatie onmogelijk.

Britse A400M voert unieke operatie uit

Hoewel het eiland beschikt over een klein ziekenhuis met Britse artsen en lokale verpleegkundigen, zijn de mogelijkheden beperkt wanneer een ernstige uitbraak zou ontstaan. Een evacuatie per vliegtuig behoort niet tot de opties, omdat Tristan da Cunha geen landingsbaan heeft. Ook helikopters kunnen het eiland niet bereiken vanwege de enorme afstand tot andere locaties in de regio. Daarom besloot het Britse leger een uitzonderlijke missie uit te voeren vanuit Ascension Island. Een Airbus A400M Atlas vloog duizenden kilometers richting het eiland met aan boord parachutisten van de 16th Air Assault Brigade, samen met gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen om directe medische ondersteuning te bieden aan de geïsoleerde gemeenschap.

Yesterday, a UK Government Army specialist team parachuted onto Tristan da Cunha — one of the most remote islands in the world — to deliver critical medical support after it was confirmed that a person on the island was suspected of contracting hantavirus.



Droppings van voorraden

Naast personeel vervoerde de Airbus A400M Atlas ook grote hoeveelheden medische hulpgoederen. In totaal werd ongeveer 3,3 ton aan voorraden via de lucht geleverd, waaronder zuurstofflessen en medische apparatuur. De lading werd verspreid over drie afzonderlijke droppings. Volgens de regering van Tristan da Cunha was het bovendien de eerste keer in de geschiedenis dat een vliegtuig op lage hoogte over het eiland vloog, wat de operatie extra bijzonder maakte. Pathfinders and airborne medics have jumped into Tristan da Cunha, the remotest inhabited island in the world, to treat a Briton with Hantavirus.



The British territory has no airstrip. The closest Royal Navy ship was days away and oxygen supplies were critically low.

Afgesloten eiland

Het eiland geldt als de meest afgelegen bewoonde plek ter wereld. Op het vulkanische eiland wonen iets meer dan tweehonderd mensen. Het ligt midden in de Zuid-Atlantische Oceaan, op ongeveer 3200 kilometer van Brazilië en bijna 2800 kilometer van Zuid-Afrika. Er is geen luchthaven aanwezig en bewoners zijn volledig afhankelijk van schepen die slechts af en toe aanmeren. Juist die geïsoleerde ligging zorgde nu voor grote zorgen, nadat een inwoner symptomen ontwikkelde die wijzen op een mogelijke besmetting met het hantavirus.

Besmettingsgevaar

De vermoedelijke patiënt zou medio april zijn teruggekeerd naar het eiland aan boord van het expeditieschip MV Hondius. Op datzelfde schip werden eerder meerdere besmettingen met het hantavirus vastgesteld. Volgens internationale media overleden daarbij minstens twee personen, terwijl een derde sterfgeval nog wordt onderzocht. Kort na terugkomst ontwikkelde de inwoner van Tristan da Cunha klachten, waarna isolatiemaatregelen werden genomen. Volgens lokale autoriteiten verkeert de patiënt momenteel in stabiele toestand.