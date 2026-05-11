MD-11 is terug in de lucht

De MD-11 is weer terug in de lucht. Na de dodelijke crash van UPS in november moesten alle toestellen van dit type per direct aan de grond blijven. Maar nu slaat het driemotorige icoon opnieuw haar vleugels uit.

De McDonnell Douglas MD-11 van FedEx, registratie N621FE, maakte haar laatste vlucht op 7 november 2025. Toen landde de machine in Memphis, waar ze vervolgens niet meer van de grond kwam. Tot nu. Op 9 mei ging het driemotorige vliegtuig opnieuw de lucht in voor een testvlucht. Die vertrok rond 17:00 uur, en duurde zo’n zeventig minuten. Daarbij bereikte het toestel een kruishoogte van 29.000 voet.

Die testvlucht was mogelijk omdat Boeing vervangende hardware heeft ontwikkeld. In november maakte een MD-11 van UPS een dodelijke crash omdat de steunstructuur van de linkerpylon scheurtjes bevatte. Daardoor brak de motor tijdens de start af. Dat kostte het leven van zowel de drie inzittenden als twaalf mensen op de grond. Het risico op metaalmoeheid was al langer bekend bij Boeing, maar werd jarenlang genegeerd.

Op volle sterkte

De FAA buigt zich nu over het nieuw ingediende plan van Boeing, die in 1997 samenvoegde met McDonnell Douglas. FedEx kan niet wachten op de goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. De vrachtvervoerder gaf al eerder aan dat ze hoopte dat de MD-11 in mei weer op volle sterkte zou vliegen. Het bedrijf heeft 29 toestellen van het type in haar vloot. Bij UPS keert de MD-11 in ieder geval niet meer terug. Zij heeft ze allemaal uitgefaseerd.

Een dag na de testvlucht, op 10 mei, vertrok de MD-11 van FedEx als vlucht FX985 naar Miami. Of het hierbij ook om een testvlucht ging of een zogenoemde revenue flight, is niet duidelijk.