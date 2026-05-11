Rechtszaak tegen TUI eindigt in teleurstelling voor passagiers

Een groep reizigers heeft TUI aangeklaagd wegens een vertraagde vlucht van Amsterdam naar Curaçao en eiste in totaal €10.455 aan compensatie. Opvallend is dat een deel van de claim strandde door ontbrekende juridische documenten. Uiteindelijk zijn de passagiers in het ongelijk gesteld door de rechter en moeten daarom ook nog de proceskosten betalen.

Passagiers spannen rechtszaak aan

Het gaat om vlucht OR 379 van Schiphol naar Curaçao op 13 september 2022, uitgevoerd door TUI Nederland. De vlucht vertrok uiteindelijk met een vertraging van 4 uur en 55 minuten, waardoor deze in beginsel onder de Europese compensatieregels voor luchtvaart valt. In de zaak vorderen veertien passagiers, bijgestaan door Achmea Rechtsbijstand, een vergoeding van zeshonderd euro per persoon vanwege deze vertraging, aangevuld met bijkomende kosten. TUI betwist de aanspraak volledig en stelt onder meer dat sprake zou zijn van buitengewone omstandigheden en dat niet aan alle vereisten van de verordening is voldaan.

Rechter wijst vordering af

Een deel van de zaak draaide om Stichting Achmea Rechtsbijstand, die ook meedeed in de procedure. De rechter komt tot de conclusie dat Achmea niet namens de passagiers kan optreden. Dat heeft te maken met hoe de claims juridisch zijn overgedragen. Zo’n overdracht heet een cessie. Daarbij draag je rechten over aan een andere partij, zodat die partij de claim kan innen en eventueel kan procederen. Volgens de rechtbank is niet aangetoond dat de passagiers hun vorderingen daadwerkelijk aan Achmea hebben overgedragen. De documenten in het dossier gaan over andere overdrachten, en de volmacht waarop Achmea zich baseerde was bovendien al verlopen toen de zaak in 2024 werd gestart. Daardoor valt Achmea als partij weg uit de zaak.

Passagiers in het ongelijk gesteld

TUI stelt dat de vertraging werd veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle, waaronder drukte en personeelstekorten op Schiphol. De rechtbank gaat daar echter niet in mee. Volgens de rechter is onvoldoende aangetoond dat deze factoren daadwerkelijk de oorzaak waren van de vertraging. Toch leidt dat niet tot een overwinning voor de passagiers. De rechter weegt namelijk mee dat TUI volgens het dossier juist heeft gewacht met vertrekken om te voorkomen dat reizigers hun vlucht of vakantie zouden missen. Omdat daarnaast niet vaststaat dat de passagiers op het oorspronkelijke vertrekmoment tijdig bij de gate aanwezig waren, vindt de rechtbank het in deze specifieke situatie niet redelijk om alsnog de standaard EU-compensatie toe te kennen. De aanklagers zijn in het ongelijk gesteld en moeten daarom ook nog de proceskosten van duizend euro betalen.