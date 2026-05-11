Toch een doorstart voor Spirit Airlines?

N907NK Airbus A320neo Spirit op Miami © Remco de Wit

Begin deze maand kondigde Spirit Airlines aan haar operaties definitief te staken. De luchtvaartmaatschappij vond geen weg meer om het hoofd financieel boven water te houden en werd failliet verklaard. Nu is er toch een mogelijkheid voor een herstart.

Althans, als het aan de Amerikaanse Tiktokker en influencer Hunter Peterson ligt. Hij postte een video waarin hij speculeerde over het idee om Spirit Airlines te kopen. ‘Er zijn meer dan 250 miljoen Amerikanen 18 jaar of ouder. Als twintig procent daarvan een bedrag zou inleggen zo hoog als het gemiddelde Spirit-vliegticket, dertig tot veertig dollar, dan kunnen we de airline kopen.’ Peterson voegde daad bij het woord en bouwde een website, Let’s Buy Spirit Air.

Volgens de influencer kan Spirit Airlines op die manier genationaliseerd worden. Elke donateur krijgt één stem voor medezeggenschap in het bedrijf. Hij kijkt daarmee het voorbeeld af van NFL-team Green Bay Packers. Dat team is ook eigendom van 360.000 aandeelhouders, in plaats van één grote investeerder. Of de doorstart voor Spirit Airlines er ook daadwerkelijk komt, moet nog blijken. Peterson is nu bezig met de juridische processen. Op de website kunnen mensen wel vast toezeggen dat ze willen doneren, maar het geld is nog niet daadwerkelijk gedoneerd. Die pledging leverde tot nu toe al 337 miljoen dollar op.

Het einde van Spirit

Op 2 mei kondigde Spirit aan alle activiteiten te schrappen, nadat de luchtvaartmaatschappij al meerdere keren op het randje van faillissement balanceerde. Een reddingsdeal van 500 miljoen dollar vond onvoldoende steun binnen de overheid en gaf de nekslag aan de gele prijsvechter. Veel van Spirits vliegtuigen worden nu door hun eigen piloten naar de woestijn van Arizona gevlogen. Daar staan ze goedkoper dan op een luchthaven, want de parkeerkosten zijn hoog. Er staan inmiddels minstens zes toestellen in Arizona.

Redacteur bij Up in the Sky. Niek studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector. Binnen de redactie richt hij zich vooral op financiële en operationele ontwikkelingen in de commerciële luchtvaart. Daarnaast behandelt hij regelmatig onderwerpen uit de militaire luchtvaart. Vanuit zijn journalistieke achtergrond draagt hij bij aan zorgvuldige en betrouwbare berichtgeving op Up in the Sky.

