Turkish-passagiers moeten Airbus glijdend verlaten

Op de luchthaven van Kathmandu in Nepal ging het mis met een Airbus A330 van Turkish Airlines. Tijdens het taxiën kwam er hevige rook uit het landingsgestel. Daardoor moest het vliegtuig geëvacueerd worden.

De Airbus A330-300 van Turkish Airlines, registratie TC-JNP, vertrok op 10 mei vanaf de luchthaven van Istanbul naar Kathmandu. De veertien jaar oude machine ging rond 21:30 de lucht in voor een zes uur durende vlucht. In de vroege morgen kwam het toestel aan in de Nepalese hoofdstad.

De vlucht zelf verliep zonder noemenswaardige incidenten, maar na de landing ging het mis. Tijdens het taxiën kwam er hevige rook uit het landingsgestel. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit kwam door oververhitte remmen, maar volgens Yahya Ustun – senior vicepresident communicatie van Turkish Airlines – lag het aan een technisch mankement in een hydraulische pijp.

Daarop besloot de bemanning van de Airbus over te gaan tot een evacuatie. Alle deuren werden geopend en de 277 passagiers en elf crewleden konden het toestel via de noodglijbaan alsnog veilig verlaten. Niemand raakte bij het incident gewond. De A330 staat nog aan de grond in Kathmandu. Wanneer de machine terug gaat naar Turkije is niet bekend.

Ontplofte powerbank

Vorige week moest een Airbus A321neo van IndiGo geëvacueerd worden, nadat een powerbank ontplofte. Dat gebeurde tijdens het taxiën naar de parkeerpositie. Het apparaat, opgeborgen in een stoelzak, begon te branden en explodeerde vervolgens. De cabine vulde zich snel met rook en daarop koos de bemanning voor een evacuatie. Aanvankelijk werd er gesproken over vijf gewonden, maar de Indiase luchtvaartautoriteit sprak dit tegen.