Boeing 737 schiet van de baan om opvallende reden

Een Boeing 737 van Air Europa is op Mallorca van de landingsbaan af geschoten. Het toestel kwam ergens tijdens de vlucht in botsing met een vogel. Daarbij raakte het neuswiel beschadigd.

De Boeing 737-800 van Air Europa, registratie EC-MPG, steeg op zaterdagavond 8 mei op vanaf de luchthaven van Madrid. Het toestel ging met een vertraging van bijna drie uur de lucht in, voor een korte vlucht naar Palma de Mallorca. Minder dan een uur later kon de bemanning zich gereed maken voor de landing op het Spaanse eiland.

Ergens tijdens de vlucht kwam het toestel in aanvaring met een vogel. Volgens AeroTime gebeurde dat tijdens het uitklimmen uit Madrid, maar dat is niet bevestigd. Door de birdstrike raakte het stuurmechanisme van het neuswiel beschadigd. Daardoor konden de piloten het vliegtuig niet meer recht op de baan houden en schoten met een snelheid van 55 knopen, omgerekend ongeveer 100 kilometer, aan de rechterkant de landingsbaan af. De linkerband van het neuswiel liep daarbij een flinke scheur op.

Daños originados por el impacto de ave en el vuelo #UX6079, un #Boeing737 de #AirEuropaExpress ayer al aterrizar por la pista 06L de Palma de Mallorca (PMI). pic.twitter.com/hgWR2lW1lo— Iván Castro Palacios (@ivancp25) May 9, 2026

Nadat de machine aan de overkant van de landingsbaan tot stilstand was gekomen, kwamen de hulpdiensten eropaf. Veertig minuten later werd de Boeing naar het platform gesleept en konden passagiers op de normale manier uitstappen. Het toestel vertrok iets meer dan twintig uur later terug naar Madrid.

Bloederige vlucht

In oktober kreeg een Boeing 777-300 van Saudi Arabian Airlines te maken met een wel heel fikse birdstrike. Enkele seconden na de takeoff kwam het toestel in botsing met een zwerm vogels. Daarbij ontstond er een deuk in de neus. Ook zaten de neus, romp en vleugels onder het bloed. Desondanks besloot de bemanning om door te vliegen naar Jeddah. Op de thuisbasis van Saudia kreeg de Boeing vervolgens een grondige onderhoudsbeurt.