Corendon zet opvallende stap: ‘Echt naar uitgekeken’

Luchtvaartmaatschappij Corendon Dutch Airlines heeft een primeur. Zeventien nieuwe Service Attendants uit Curaçao hebben hun opleiding succesvol afgerond en zijn officieel inzetbaar op de route tussen Nederland en het Caribische eiland. Volgens Corendon zorgt de stap voor een herkenbaardere en persoonlijkere ervaring aan boord. ‘Dit is een stap waar we echt naar hebben uitgekeken’, zegt Managing Director Kelly Otte.

Eerste Curaçaose crewleden

Voor het eerst zet Corendon Dutch Airlines Curaçaose crewleden in op de vluchten tussen Amsterdam en het Caribische eiland. Daarmee krijgt de route volgens de maatschappij een herkenbaarder gezicht voor reizigers die van en naar het eiland vliegen. De nieuwe collega’s maken sinds 11 mei officieel deel uit van het team op deze verbinding. Kelly Otte, Managing Director van Corendon Dutch Airlines, noemt de komst van de Curaçaose crewleden een belangrijke stap voor de luchtvaartmaatschappij. ‘Curaçao leeft onder onze reizigers en heeft een heel eigen sfeer. Door collega’s van het eiland zelf aan boord te hebben, breng je die sfeer direct de cabine in.’

©Corendon

Training gericht op service

Tijdens een trainingsprogramma werden de nieuwe crewleden voorbereid op hun werkzaamheden aan boord. Daarbij draaide het niet alleen om veiligheid en operationele procedures, maar ook om service, samenwerking en gastvrijheid. Volgens Corendon stond vooral centraal hoe de sfeer en warmte van Curaçao zichtbaar kunnen worden gemaakt tijdens de vlucht en in het contact met passagiers. De training werd afgesloten met de officiële uitreiking van de wings, het speldje dat cabinepersoneel draagt na het succesvol afronden van de opleiding. Daarna ontvingen de nieuwe medewerkers ook hun uniformen. Vanaf deze week zijn de zeventien Service Attendants actief op de vluchten tussen Nederland en Curaçao.

Nieuwe cabine

Om de sfeer aan boord verder te versterken, introduceerde Corendon Dutch Airlines onlangs ook een bijzonder Nederlands detail in de cabine van de nieuwe Boeing 737 MAX 9-toestellen. De airline ontwikkelde een compleet nieuw tapijt dat reizigers al bij het instappen een vakantiegevoel moet geven. Het opvallende paarse ontwerp bevat verschillende elementen die verwijzen naar reizen en vakanties, zoals zeesterren, kwallen, zandheuvels en muziekinstrumenten uit diverse culturen. Volgens Corendon draait het daarbij niet alleen om uitstraling, maar ook om beleving en gastvrijheid aan boord. Het tapijt werd speciaal ontworpen voor intensief gebruik en duurzaamheid, maar moest vooral bijdragen aan een warmere en herkenbare sfeer tijdens de vlucht.