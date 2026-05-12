KLM Cityhopper overweegt Airbus A220

KLM Cityhopper is op zoek naar een vervanger voor de Embraer E190. De luchtvaartmaatschappij die trouw is aan de Braziliaanse vliegtuigmaker overweegt daarbij voor het eerst een andere optie: Airbus.

KLM Cityhopper vliegt sinds het afscheid van de laatste Fokker in 2017 exclusief met Embraers. De kleine toestellen zijn uitermate geschikt voor bestemmingen zoals Londen City, waar een Boeing niet kan landen. Met een vloot van 25 Embraer 195-E2’s, 19 190’s en 17 175’s is de regionale dochtermaatschappij de grootste klant van de Braziliaanse vliegtuigfabrikant. Maar daar kan in de toekomst verandering in komen.

Maarten Koopmans, Managing Director bij KLM Cityhopper, meldt aan de Braziliaanse business-website Valor dat zijn airline de optie van een Airbus A220 bekijkt. Dit kleinste model van de Europese vliegtuigbouwer is de directe concurrent van Embraer. Volgens Koopmans lopen de onderhandelingen op dit moment, en wordt de knoop aan het einde van dit jaar doorgehakt. De toestellen zouden de verouderde E190 gaan vervangen. De keuze voor een vervanger kan ook naar Embraer gaan. Toen de KLM-dochter in 2019 de deal voor de E2’s tekende, zat daar een optie tot 25 extra toestellen op.

Felle strijd

Embraer en Airbus voeren continu een strijd om orders van luchtvaartmaatschappijen. Onlangs nog plaatste Finnair een order voor achttien E195-E2’s bij Embraer. Daarmee liet de Braziliaanse fabrikant de Europese concurrent achter zich. Daarentegen koos AirAsia vorige week voor 150 A220’s. Voor Airbus is het voor het eerst dat een grote Aziatische airline voor hun toestellen kiest. Ook Turkish Airlines voert gesprekken met beide fabrikanten over een eventuele toevoeging van een regionaal toestel aan hun vloot.