Lufthansa bestelt A350’s en 787’s, maar inzet nog onduidelijk

De Lufthansa Group heeft een nieuwe bestelling geplaatst voor twintig long-haul vliegtuigen als onderdeel van haar grootschalige vlootvernieuwing. Het gaat om tien Airbus A350-900’s en tien Boeing 787-9 Dreamliners. Het blijft vooralsnog onduidelijk bij welke luchtvaartmaatschappijen deze toestellen precies terechtkomen.

Investering van 7,7 miljard dollar

De bestelling heeft een geschatte waarde van ongeveer 7,7 miljard dollar, met geplande leveringen tussen 2032 en 2034. De Lufthansa Group benadrukt dat de bestelling volledig past binnen de strategische vernieuwing van de langeafstandsvloot, waarbij CEO Carsten Spohr stelt dat investeren in nieuwe generatie toestellen zoals de Airbus A350 en Boeing 787 essentieel is voor het verlagen van brandstofverbruik en CO2-uitstoot, omdat deze vliegtuigen aanzienlijk efficiënter, stiller en milieuvriendelijker zijn.

Standaardisatie moet kosten verlagen

Naast duurzaamheid speelt ook vlootstandaardisatie een belangrijke rol binnen de Lufthansa Group. Door meer gelijksoortige long-haul toestellen in te zetten, moet de operationele complexiteit omlaag en de onderhoudskosten verder dalen. Ook wordt de inzet van capaciteit flexibeler. Daarnaast wordt de training van cockpit- en cabinepersoneel eenvoudiger, kunnen reserveonderdelen efficiënter worden gebruikt en wordt de operationele planning stabieler. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een efficiëntere en robuustere intercontinentale operatie.

Orderportefeuille groeit verder

Met deze nieuwe bestelling komt de totale orderportefeuille van de Lufthansa Group uit op 232 vliegtuigen, waarvan 107 bestemd zijn voor de volgende generatie langeafstandsvloot, naast bestaande orders voor onder andere Airbus A350-900’s en A350-1000’s, Boeing 787-9 Dreamliners, Boeing 777-9’s en 777-8F vrachttoestellen. Binnen deze strategie spelen vooral de Airbus A350 en Boeing 787 een centrale rol, omdat beide typen tot de meest efficiënte widebody-toestellen in hun klasse behoren. In totaal zijn de toestellen ongeveer dertig procent zuiniger dan eerdere generaties.

Einde voor Boeing 747 bij Lufthansa

De komst van de nieuwe vlootstrategie binnen Lufthansa betekent ook het definitieve einde voor de Boeing 747-400. Het afscheid is meerdere keren uitgesteld door vertragingen bij vliegtuigfabrikanten, met name bij Boeing, waardoor vervangende toestellen zoals de 787. Inmiddels komt die vervangingsgolf echter op gang en dwingt ook de economische realiteit, waaronder hoge kerosinekosten, de airline om de viermotorige toestellen versneld uit te faseren, waarbij de A340-600’s al halverwege oktober uit dienst gaan en een deel van de 747-400’s in de winter al aan de grond wordt gehouden.