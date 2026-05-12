Meer dan 15 vluchten wijken uit naar Maastricht

Op 12 mei wordt Maastricht Aachen Airport een belangrijke uitwijkluchthaven voor Europees luchtverkeer. Aanleiding is de aangekondigde nationale staking van de Belgische vakbonden. In totaal verwacht de luchthaven vijftien extra vluchten door grootschalige verstoringen in België. Er is sprake van een uitzonderlijke piekbelasting waarbij de operatie volledig wordt opgeschaald.

Drukte op luchthaven Maastricht

Vanwege de staking verwacht de Limburgse luchthaven in totaal vijftien extra vluchten op één dag. Het gaat om tien passagiersvluchten van Wizz Air, twee passagiersvluchten van Corendon Airlines en drie extra vrachtvluchten. Volgens Maastricht Airport is er sprake van een uitzonderlijke piekbelasting waarbij het reguliere proces volledig wordt opgeschaald. De extra belasting op de luchthaven wordt opgevangen door medewerkers uit verschillende afdelingen die de verhoogde verkeersstroom begeleiden. Teams worden flexibel ingezet voor passagiersbegeleiding, veiligheid, bagageafhandeling en vrachtoperaties, terwijl ook externe partners zoals horeca, schoonmaakdiensten, beveiliging en autoverhuur direct meeschakelen.

Nationale actiedag in België

De directe oorzaak van de verstoringen ligt in een grootschalige nationale actiedag in België, waar vakbonden ABVV, ACV en ACLVB het werk neerleggen. Dat doen zij uit protest tegen hervormingsplannen van de regering. De vakbonden verzetten zich onder meer tegen een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, strengere regels voor vervroegd pensioen en beperkingen op automatische loonindexatie. Volgens hen zet dat de koopkracht en arbeidsvoorwaarden verder onder druk. Door de actie worden belangrijke luchthavens als Brussels Airport en Charleroi Airport ernstig verstoord. Hierdoor wordt Maastricht deels gebruikt om de capaciteit op te vangen.

Charleroi en Brussels Airport

De impact is het grootst op de Belgische luchthavens zelf. Charleroi Airport is op 12 mei volledig gesloten voor zowel aankomende als vertrekkende passagiersvluchten, terwijl Brussels Airport slechts een beperkt deel van de geplande operaties kan uitvoeren. Meer dan de helft van de vertrekkende vluchten wordt geannuleerd. Brussels Airport benadrukt dat resterende vluchten alleen doorgang vinden onder gecontroleerde omstandigheden om lange wachttijden en overbelasting te voorkomen. De impact is ook zichtbaar in het openbaar vervoer. Slechts een beperkt aantal metro- en tramlijnen blijft operationeel, terwijl meerdere tunnels richting het stadscentrum worden gesloten, wat leidt tot aanzienlijke verkeers- en logistieke hinder in de hoofdstad gedurende de hele dag.