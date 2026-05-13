Amerikaanse bondgenoot bouwt voor het eerst eigen straaljager

Zuid-Korea heeft voor het eerst een eigen straaljager gebouwd met significante capaciteiten. Op die manier hoopt de belangrijke Amerikaanse bondgenoot een grotere onafhankelijkheid op te bouwen.

Het idee ontstond voor het eerst in de vroege jaren 2000, waarna Korea onder meer de KAI T-50 Golden Eagle/FA-50 bouwde. Dit is echter een relatief klein gevechtsvliegtuig dat de Koreaanse luchtmacht inzet voor trainingsdoeleinden. De nieuwe KAI KF-21 Boramae is een echte straaljager die raketten kan afvuren en Zuid-Korea kan beschermen tegen haar vijanden.

De afkorting staat voor Korean Aerospace Industries Korean Fighter-21 Boramae. Dat laatste is het Koreaanse woord voor Young Hawk, een toestel dat als opstapje moet dienen naar groter werk. De nieuwe trots beschikt onder meer over zeer geavanceerde electronica, 360 graden beeld in cockpit, en extreem snelle radarbeelden die zowel de grond als de lucht registreren.

Volledig Koreaans is de machine vooralsnog niet. De F414-motoren komen van het Amerikaanse GE Aerospace en Indonesië is de officiële ‘junior partner’ in het programma. In Jakarta onderhandelt men momenteel over de aankoop van zestien exemplaren van het nieuwe gevechtsvliegtuig. De massaproductie van de machine moet al snel van start gaan.

Vier en een halve generatie

Projecthoofd Roh Jae-man bevestigt tegenover de krant Korea Herald dat ‘ze snel zullen beginnen met massaproductie en tegen 2028 het eerste blok van 40 KF-21’s voor de lucht-luchtverdediging zullen worden gebouwd’. Het toestel is niet volledig stealth, maar kan daar wel naartoe groeien. Als gevechtsvliegtuig van de “vier en een halve generatie” heeft de KAI KF-21 Boramae daarom ook de potentie het op te nemen tegen de Amerikaanse F-35, Russische Sukhoi Su-57 of de Chinese Chengdu J-20.

De belangrijkste vijand bevindt zich echter direct ten noorden van Seoul: Noord-Korea. De nieuwe, dreigendere taal van Kim Jong-un ten opzichte van zijn voorgangers was zelfs de indirecte aanleiding van het Zuid-Koreaanse straaljagerprogramma. Volgens Kim is de hereniging van het eiland niet langer het officiële doel van het noordelijke gedeelte van het Schiereiland. Dit zorgde ervoor dat Zuid-Korea volledig onafhankelijk wil worden op het gebied van defensie.