C-130 maakt voorzorgslanding op vliegbasis Eindhoven

Een militair transportvliegtuig heeft dinsdagmiddag voor korte tijd voor onrust gezorgd op vliegbasis Eindhoven. Een C-130 Hercules van Defensie moest een voorzorgslanding uitvoeren nadat in de cockpit een rookmelding werd waargenomen. Hulpdiensten rukten direct massaal uit, terwijl het vliegverkeer rond de luchthaven tijdelijk hinder ondervond.

Sensor sloeg alarm

Volgens de eerste informatie kreeg de bemanning tijdens de vlucht een waarschuwing dat er mogelijk rook aanwezig was in de cockpit van het toestel. Daarop werd besloten geen risico te nemen en direct over te gaan op een voorzorgslanding op vliegbasis Eindhoven. De C-130 Hercules landde korte tijd later op het militaire deel van de luchthaven, waar brandweerwagens en ambulances al klaarstonden om het toestel op te vangen. Na controle van het vliegtuig bleek er uiteindelijk geen sprake te zijn van rook of brand aan boord.

Tijdelijke hinder voor vliegverkeer

Door de voorzorgslanding werd het terrein rond de vliegbasis naar schatting een half uur afgesloten voor inkomend en uitgaand verkeer. Dat leidde ertoe dat twee toestellen tijdelijk in een holding pattern moesten blijven vliegen voordat zij toestemming kregen om te landen. Nadat duidelijk werd dat de situatie onder controle was, kon het reguliere vliegverkeer weer worden hervat.

Eerdere technische problemen

Het is niet de eerste keer dat een Hercules-transportvliegtuig van Defensie een voorzorgslanding maakt op Eindhoven. Ook in 2023 moest een soortgelijk toestel uitwijken naar de vliegbasis nadat er technische problemen waren ontstaan tijdens de vlucht. Toen bleek achteraf dat een storing in een indicator van het landingsgestel voor de melding had gezorgd.