KLM die Bongo’s vervoert? | Podcast

De KLM, die – heel voorzichtig – Bongo’s vervoert. Niet te hard remmen! Is dat Just Culture? Welnee! Dat is wel spreken, en niet dus zwijgen. Over een plotselinge botsing op Lelystad. En een bijna-botsing tussen een Fighting Falcon en een Tecnam, boven Elburg. Zeven (!) meter van mekaar, meneer!

En dan: Chinooks die Heidebranden veroorzaken èn blussen. De continue strijd tussen ‘Leap’ & ‘Geared Turbofan’. Ruziënde Duitsers & Fransen, over een nieuwe Euro-Fighter, als antwoord op ruziënde Trump. Dan nieuwe Club voor Her-intredende Zweefvliegers. Herculessen die Swamp-Landen in Iran. En een verrassende maar weinig verfrissende Urine-Regenbui in een Skyvan. En natuurlijk: de G&G Vaste Gast: Schiphol in Zee.

Afijn, je vraagt je af hoe die twee het weer in één uurtje weten te proppen. Dat kan dus ook niet. En daarom wordt Goof & Goof voortaan twee keer een half uur. Na klachten van Luisteraar Piet-We-Noemen-geen-Achternaam. Die regelmatig meldt zegt dat hij na dertig minuten hélemaal klaar is met die twee. Goof & Goot…eens kijken hoe lang ù het uithoudt?