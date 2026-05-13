KLM die Bongo’s vervoert? | Podcast

De KLM, die – heel voorzichtig – Bongo’s vervoert. Niet te hard remmen! Is dat Just Culture? Welnee! Dat is wel spreken, en niet dus zwijgen. Over een plotselinge botsing op Lelystad. En een bijna-botsing tussen een Fighting Falcon en een Tecnam, boven Elburg. Zeven (!) meter van mekaar, meneer!
En dan: Chinooks die Heidebranden veroorzaken èn blussen. De continue strijd tussen ‘Leap’ & ‘Geared Turbofan’. Ruziënde Duitsers & Fransen, over een nieuwe Euro-Fighter, als antwoord op ruziënde Trump. Dan nieuwe Club voor Her-intredende Zweefvliegers. Herculessen die Swamp-Landen in Iran. En een verrassende maar weinig verfrissende Urine-Regenbui in een Skyvan. En natuurlijk: de G&G Vaste Gast: Schiphol in Zee.
Afijn, je vraagt je af hoe die twee het weer in één uurtje weten te proppen. Dat kan dus ook niet. En daarom wordt Goof & Goof voortaan twee keer een half uur. Na klachten van Luisteraar Piet-We-Noemen-geen-Achternaam. Die regelmatig meldt zegt dat hij na dertig minuten hélemaal klaar is met die twee. Goof & Goot…eens kijken hoe lang ù het uithoudt?
De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].
