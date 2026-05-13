Lufthansa krijgt oud KLM-partner al vervroegd in handen

In 2024 kreeg Lufthansa een belangrijk minderheidsaandeel in handen van ITA Airways in de wetenschap dat de airline op den duur meer verkrijgen kan. Dat lijkt nu al vervroegd te komen.

Bij de aankoop in begin 2025 kocht Lufthansa een belang van 41 procent in de nieuwe Italiaanse nationale luchtvaartmaatschappij. ITA Airways was op dat moment partner van KLM binnen SkyTeam en maakte de overstap naar Star Alliance, waar Lufthansa onderdeel van uitmaakt. Ook ITA Airways voegde zich bij de Lufthansa Group, net als onder meer Swiss, Austrian Airlines en Brussels Airlines.

Bij de overeenkomst werd direct al afgesproken dat de Duitse luchtvaartreus in later stadium nog eens 49 procent kan aankopen van het Italiaanse ministerie van Economische Zaken. Dit gebeurt volgende maand, nadat de Board of Directors bij Lufthansa het besluit maandag goedkeurde. Met de deal is een bedrag van 325 miljoen euro gemoeid. Over deze prijs was al eerder een akkoord gesloten.

Voordat deze deal daadwerkelijk beklonken kan worden, echter, moeten de Europese en Amerikaanse mededingingsautoriteiten zich er nog over uitspreken. Maar, Lufthansa verwacht goedkeuring van de EU en de VS ‘voor het eerste kwartaal van 2027’. Daarna wordt ITA Airways ‘ook organisatorisch en financieel volledig geïntegreerd in de Lufthansa Group’.

Restant

De resterende tien procent van de aandelen in de Italiaanse airline blijft voorlopig nog in handen van de overheid. In eerdere plannen kondigden de betrokken partijen aan dat deze vanaf 2033 Lufthansa’s kant op kunnen komen, maar nu klinkt 2028 al als een belangrijk jaar. Daarmee zou ITA Airways vervroegd voor honderd procent onderdeel worden van de Lufthansa groep.

Tegelijkertijd is Lufthansa nog altijd in een strijd verwikkeld om TAP Air Portugal met Air France-KLM. De Portugese overheid is eveneens bezig haar nationale airline gedeeltelijk te privatiseren en doet dat middels de verkoop van een minderheidsbelang van 44,9 procent. Beide partijen bevinden zich nu als enige overgeblevenen in de laatste ronde, nadat het Spaans-Britse IAG zich terugtrok.