Transavia: ‘De klant betaalt de prijs waarvoor die boekt’ 

Volgens Transavia is het belangrijk dat reizigers zonder zorgen op reis kunnen, waarbij er geen naheffingen komen omwille van de hoge kerosineprijzen. Daarom benadrukt de luchtvaartmaatschappij: ‘De klant betaalt de prijs waarvoor die boekt’.

Het is een harde belofte voor veel reizigers: wanneer zij een ticket boeken bij Transavia blijft de prijs ook definitief, ook als de kosten voor de kerosine daarna hard stijgen. Volgens de Nederlandse prijsvechter is dat belangrijk omdat passagiers zonder zorgen op reis moeten kunnen gaan. Volgens de airline zelf gaat het om een zekerheid die ze haar passagiers aanbiedt.

Verder verwacht Transavia ook geen veranderingen in het zomerschema door te voeren. De airline benadrukt een netwerk van 84 bestemmingen te hebben deze zomer vanaf de bases in Nederland en België. Mocht er toch iets wijzigen aan de vlucht, dan treft de luchtvaartmaatschappij zelf de juiste bijbehorende maatregelen zegt Transavia.

‘We begrijpen dat passagiers duidelijkheid willen wanneer ze hun vakantie boeken. Bij Transavia weet je waar je aan toe bent: geen brandstoftoeslagen achteraf en met vertrouwen op reis – en weer naar huis. Dat is geen belofte, maar gewoon hoe het hoort. Wij wensen iedereen een prachtige, zorgeloze zomer toe,’ schrijft de luchtvaartmaatschappij.

EasyJet

Transavia is niet de eerste airline op Schiphol die deze belofte maakte. Eerder al kwam easyJet met hetzelfde nieuwsbericht. EasyJet belooft reizigers eveneens dat de prijs definitief blijft zodra een vlucht geboekt en betaald is. Ook als de kosten voor de maatschappij vervolgens stijgen door onder meer duurdere kerosine vanwege de oliecrisis.

Net als Transavia, gaf easyJet aan van plan te zijn de volledige zomerdienstregeling uit te voeren. Veel andere maatschappijen hebben al verschillende routes moeten schrappen, waaronder concurrent KLM. De oranje prijsvechter zegt deze zomer meer dan vijftig miljoen stoelen aan te bieden binnen haar Europese netwerk, waaronder een groot aantal bestemmingen vanaf Schiphol naar populaire vakantiebestemmingen in Zuid- en Oost-Europa.