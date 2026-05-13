TUI 787-vlucht naar Schiphol vertrekt twee dagen later alsnog

Passagiers aan boord van een TUI Boeing 787 Dreamliner hadden veel pech op hun vlucht naar Schiphol. Nadat het toestel strandde in Mexico, moesten de reizigers twee dagen wachten.

De Boeing 787-8 Dreamliner, registratie PH-TFJ, vertrok zaterdag 9 mei in de richting van het Mexicaanse Cancún. Daar kwam Dreamliner geheel volgens planning aan, en de crew breidde zich voor op de retourvlucht naar Amsterdam later op de dag. Alle passagiers stapten aan boord en de machine stond op het punt te vertrekken, totdat het plotseling misging.

Rond 14:20 uur, lokale tijd, maakte de technische dienst melding van een probleem aan het vliegtuig. Al snel bleek dit probleem zo ernstig te zijn, dat TUI terugvlucht OR822 volledig annuleerde; alle inzittenden moesten weer van boord stappen. ‘Vanwege een technische melding is er niet gevlogen. Dat bleek complexer dan verwacht’, meldde de airline.

Nadat een vervangend onderdeel werd ingevlogen naar Mexico, kon de terugvlucht alsnog vetrekken richting Schiphol. Met ruim twee dagen vertraging vloog de Boeing 787 Dreamliner in de nacht van maandag op dinsdag naar Nederland. Het toestel landde dinsdag tegen het eind van de middag op de Zwanenburgbaan van Schiphol.

‘Veiligheid voorop’

Verschillende passagiers hebben zich uitgelaten over de situatie en geven aan ontevreden te zijn. Volgens één Nederlandse reiziger was de communicatie pover, en liet TUI de gedupeerden ’s nachts bij de gate zitten. Een woordvoerder van de airline spreekt dat tegenover De Telegraaf tegen. De maatschappij benadrukt de vertraging vervelend te vinden, maar dat ‘veiligheid voorop staat’.

‘We hebben de mensen in hotels ondergebracht. De laatste dag verbleven zij in een hotel vlak bij de luchthaven, voorzien van eten en drinken. De passagiers zijn steeds met sms-berichten op de hoogte gehouden van de situatie en vervolgstappen. We betreuren het zeer dat dit niet een fijne afronding is van hun vakantie, maar veiligheid staat voorop.’