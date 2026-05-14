Groningen Airport Eelde ontvangt militair bezoek uit Engeland

Op Groningen Airport Eelde zijn vier militaire helikopters van de British Army geland. Het gaat om moderne AgustaWestland AW159 Wildcat helikopters die in formatie binnenkwamen. ‘De Britten maken regelmatig gebruik van GAE. Dit is ook belangrijk voor onze veiligheid. Ze zijn daarom hier altijd welkom, vooral met deze bijzondere helikopters’, zegt luchthaven-CEO Meiltje de Groot tegen Up in the Sky.

Nachtstop op Groningen Airport Eelde

De vier helikopters arriveerden op 13 mei op Groningen Airport Eelde en verbleven daar één nacht. Dergelijke tussenstops zijn gebruikelijk bij internationale verplaatsingen van militaire helikopter, waarbij weersomstandigheden en operationele routes voortdurend op elkaar worden afgestemd. Vanwege het militaire karakter van de missie wordt geen informatie vrijgegeven over de exacte route, al ligt een doorreis richting Scandinavië voor de hand. Groningen Airport Eelde ontvangt vaker bijzonder militair luchtverkeer, mede door de strategische ligging en beschikbare faciliteiten voor tijdelijke militaire stops. Op eerdere beelden is te zien hoe Wildcats het vliegveld verlaten.

AgustaWestland AW159 Wildcat

Wildcats zijn veelzijdige helikopters die door de Britse strijdkrachten wordt ingezet voor onder meer verkenning, maritieme surveillance en ondersteunende gevechtsrollen. De Wildcat is ontwikkeld als opvolger van de Lynx-serie en combineert relatief compacte afmetingen met moderne sensoren en krachtige motoren. Dankzij diverse systemen kan de helikopter in real time informatie delen met andere eenheden, wat de Wildcat geschikt maakt voor gezamenlijke operaties binnen NAVO-verband.

©Kas van Zonneveld

Bijzonder verkeer op GAE

Groningen Airport Eelde ontvangt regelmatig bijzonder luchtverkeer dat verder gaat dan reguliere lijndiensten en zakelijk verkeer. Historische vliegtuigen, waaronder een Spitfire, wisten het vliegveld al te vinden. Ook landen er af en toe militaire toestellen zoals de Eurocopter AS332 Super Puma en AgustaWestland AW159 Wildcat. Daarnaast maken medische vluchten, zoals air ambulances, eveneens gebruik van de luchthaven. Recent was er bovendien nog aandacht voor een Swearingen Metroliner, een opvallend zakenvliegtuig dat door zijn lange, smalle romp de bijnaam ‘vliegende sigaar’ draagt en wordt ingezet op regionale routes, zoals tussen Groningen en het Britse Norwich.