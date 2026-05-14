KLM-passagiers uit Suriname krijgen compensatie: ‘Big up KLM’

Op 25 april werd luchthaven Zanderij in Suriname getroffen door grote verstoringen vanwege het ontbreken van luchtverkeersleiders. De chaos leidde tot lange vertragingen en grote frustratie onder reizigers. Een inkomende KLM-vlucht moest zelfs uitwijken naar Port of Spain omdat veilig landen niet mogelijk was. Ook vertrekkende passagiers kregen te maken met een vertraing van 24 uur. Twee weken later krijgt de opvallende situatie echter een vervolg.

‘Vertraging liep op tot 24 uur’

Een van de gestrande reizigers deelt de situatie uitgebreid via sociale media. Volgens hem had KLM passagiers, ondanks de problemen, alsnog gevraagd zich te melden op luchthaven Zanderij. Uiteindelijk ging de vlucht op het laatste moment toch niet door. ‘KLM had ons toch opgeroepen ons aan te melden op Zanderij. Helaas ging die vlucht op het laatste moment niet door en liep de vertraging op tot 24 uur’, schrijft de reiziger. De situatie leidde online tot discussies over de vraag of passagiers überhaupt recht zouden hebben op compensatie, aangezien het probleem officieel buiten de invloed van KLM lag.

Verrassende mail van KLM

Ruim twee weken later volgde een onverwachte ontwikkeling. Op 13 mei ontvingen passagiers een e-mail van KLM waarin de maatschappij aangaf compensatie te bieden voor de vertraagde vlucht. ‘Speciaal voor de mensen die een hele discussie met mij hadden omtrent wel of geen compensatie van de KLM. Vandaag krijg ik een mail van de KLM dat ze mijn taxikosten vergoeden en mij een voucher van achthonderd euro geven ter compensatie van die vertraagde vlucht’, schrijft de passagier. Volgens hem moeten reizigers wel zelf actief een claim indienen via de website van de luchtvaartmaatschappij. Zijn bericht eindigt positief ‘Big up KLM dat je jouw klanten heel serieus neemt. Ga zo door. Klantenservice en klanttevredenheid is on point.’

Structurele crisis binnen Surinaamse luchtvaart

Het incident staat niet op zichzelf. Al langere tijd kampt Suriname met grote problemen binnen de luchtverkeersleiding. Door een tekort aan personeel moet het luchtruim regelmatig deels worden gesloten of beperkt worden gebruikt. De spanningen liepen eerder dit jaar verder op nadat de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) aankondigde geen extra invaldiensten meer te draaien. Volgens de organisatie zijn eerdere toezeggingen van de overheid over verbetering van arbeidsvoorwaarden slechts gedeeltelijk nagekomen. President Jennifer Simons beloofde tijdens spoedoverleg beterschap, maar volgens betrokkenen blijft een structurele oplossing uit. De opleiding van nieuwe luchtverkeersleiders duurt bovendien jaren, terwijl ervaren medewerkers juist vertrekken door de hoge werkdruk en relatief lage salarissen.

Meer dan 30 procent onbevoegd

Eind april kwam ook naar buiten dat ruim dertig procent van de Surinaamse luchtverkeersleiders momenteel niet beschikt over een geldig brevet. Door organisatorische achterstanden verlopen certificeringen en verplichte trainingen regelmatig te laat, waardoor medewerkers formeel niet meer bevoegd zijn om hun werk uit te voeren. Binnen de sector wordt gesproken over structurele onderbezetting, extreem lange diensten en een werkomgeving waarin luchtverkeersleiders soms nauwelijks pauze kunnen nemen. De bekende omschrijving ‘overworked, underpaid and underappreciated’ wordt daarbij regelmatig gebruikt. Volgens diverse media leidt de combinatie van personeelstekorten, administratieve chaos en verouderde systemen tot groeiende zorgen over de vliegveiligheid in het land.