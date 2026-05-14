NAVO-training op Vliegbasis Leeuwarden verhoogt inzet van F-35’s

Voor het eerst zijn Deense F-35’s geland in Nederland om deel te nemen aan de internationale Weapons Instructor Course (WIC) op Vliegbasis Leeuwarden. Dat is een van de meest geavanceerde en intensieve opleidingen binnen de NAVO.

Deense F-35’s in Nederland

De F-35’s zijn in Nederland aangekomen voor een zes maanden durend opleidingstraject waarin deelnemers worden opgeleid tot tactische experts die complexe luchtoperaties kunnen plannen, leiden en uitvoeren onder realistische gevechtsomstandigheden. Volgens Defensie en F-35.com vormt deze deelname een belangrijke stap in de verdere verdieping van de internationale samenwerking rond de F-35, waarbij kennisdeling, standaardisatie van procedures en gezamenlijke tactische ontwikkeling centraal staan.

NAVO-training

In totaal nemen 25 militairen deel aan de WIC, afkomstig uit België, Denemarken, Nederland en Noorwegen. Het gaat niet alleen om vliegers, maar ook om officieren en onderofficieren uit andere operationele diensten. De opleiding wordt verzorgd door de Weapons School van het 323 Air Combat Development Centre op Vliegbasis Leeuwarden, dat fungeert als Europees kenniscentrum voor tactische operaties. De WIC heeft daarnaast een belangrijke strategische betekenis binnen de NAVO, omdat het programma bijdraagt aan de interoperabiliteit tussen Europese luchtmachten die steeds vaker dezelfde platforms gebruiken, zoals de F-35.

Operaties vanaf Vliegbasis Leeuwarden

Tijdens de WIC wordt de vliegactiviteit op Vliegbasis Leeuwarden aanzienlijk verhoogd, met op sommige dagen tot drie ‘waves’ per dag, in plaats van de gebruikelijke twee. Deze toename in operationele intensiteit is nodig om de druk van moderne luchtoperaties realistisch na te bootsen en deelnemers te laten werken in een hoog tempo van planning, uitvoering en evaluatie. Naast Nederlandse en Deense F-35’s nemen ook toestellen van andere NAVO-bondgenoten deel aan de oefeningen, wat leidt tot complexe multinationale luchtoperaties waarin nauwkeurige samenwerking en coördinatie essentieel zijn. Deze intensieve aanpak maakt de training niet alleen technisch uitdagend, maar ook mentaal veeleisend voor alle betrokken militairen.