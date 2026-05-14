Ontmantelde Boeing 747 keert terug uit de woestijn

Het is een opvallend gezicht in het wetenschapsmuseum van Los Angeles: de neus van een Boeing 747 in de kleuren van Korean Air. De ontmantelde superjumbo keerde na tien jaar in de woestijn terug naar de stad.

Dertig jaar lang vloog Korean Air met een vloot van 27 Boeing 747-400’s de hele wereld over, waaronder naar Los Angeles. In jaren ’10 gingen de eerste machines met pensioen en tijdens de coronapandemie was het daadwerkelijk einde oefening. Vele exemplaren werden (gedeeltelijk) ontmanteld en staan sindsdien te roesten in de woestijn van Arizona.

Dat gold ook voor de machine met registratie HL7489. Boeing leverde deze 747 in januari 1994 af aan de Koreaanse luchtvaartmaatschappij waarna deze twintig jaar lang rondvloog in de lichtblauwe kleuren. De 747 was het veertiende exemplaar in de vloot en vloog in oktober 2014 haar laatste vlucht voor Korean Air. In februari 2015 vertrok deze naar Pinal Airpark in Arizona.

Vorig jaar werd de rust bruut verstoord toen mechanici het voorste deel van de romp verwijderden. Inmiddels is de neus van deze Boeing 747, inclusief het vrachtruim en het onderstel, het hart van een nieuwe tentoonstelling van de lucht- en ruimtevaartafdeling van het California Science Center. De neus is zelfs in de huidige kleuren van Korean Air gespoten.

De expositie heeft als doel een jonge generatie piloten en ingenieurs te inspireren. Zo kunnen bezoekers een gesimuleerde vlucht van Los Angeles naar Seoul volgen, zien hoe een windtunnel werkt, en het geheim van het vliegtuigontwerp ontdekken. In totaal krijgt de expositie ongeveer twintig vliegtuigen ter beschikking. Het is nog onduidelijk wanneer die opent.

Luchtvaarthistorie

Voor luchtvaartfans over de hele wereld is de Boeing 747 een belangrijk onderdeel van de luchtvaartgeschiedenis. Dat geldt zeker voor Seattle: het thuis van de “Queen of the Skies”. Dat vonden projectontwikkelaars ook, waarna zij besloten de romp van een Boeing 747 tussen de twee torens van hun nieuwe project in te hangen.

Op het terrein van een voormalige parkeerplaats in Seattle worden twee wolkenkrabbers van elk 148 meter hoog gebouwd. Tussen beide gebouwen komt de romp van een voormalige Boeing 747 van United Airlines te hangen. Het vliegtuig beschikt niet langer over haar vleugels en zal volledig zilver worden gespoten. De staartvleugel blijft wel fier overeind steken.