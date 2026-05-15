Aandelen Boeing kelderen na “megaorder”

Trump verkocht tweehonderd Boeing-vliegtuigen tijdens zijn reis naar China, maar beleggers zijn toch teleurgesteld. De aandelen van het Amerikaanse bedrijf kelderden na de bekendmaking.

Vol goede moed vertrok Boeing-topman Kelly Ortberg in het kielzog van Trump naar China. Ook Larry Culp van GE Aerospace ging mee naar Peking. Dat bedrijf bouwt onder meer aan de Leap-1B-motoren die onder de vleugels hangen van de 737 MAX. De druk werd al dagen opgevoerd en sommige berichten meldden een deal van tot wel vijfhonderd vliegtuigen.

Dat verliep echter niet helemaal zoals gepland. Volgens Trump kopen de Chinezen tweehonderd vliegtuigen bij de Amerikaanse fabrikant. Hoewel het onduidelijk is om welke modellen het precies gaat, lijkt het de 737 MAX te betreffen. Dat was voor beleggers echter een grote teleurstelling; zij hadden gehoopt op minimaal het dubbele aantal toestellen.

De aandelenkoers van Boeing aan de New York Stock Exchange schommelde op het moment van de deal rond de 245$. Kort na de bekendmaking van het nieuws door Trump kelderde deze koers en daalde hij met bijna zes procent. Het is een duidelijk signaal dat de beleggers teleurgesteld zijn in de deal, en dat zij hadden gehoopt op meer.

Handelsoorlog

Boeing is de inzet geworden van een door Trump ontketende handelsoorlog met China vorig jaar. De Chinezen meldden ongeveer een jaar geleden zelfs helemaal geen nieuwe Amerikaanse Boeings het land binnen te laten. Hoewel dat moratorium inmiddels opgeheven is, blijft de situatie nog altijd gevoelig. Die precaire positie zet de deur wel open naar de concurrentie.

Het Europese Airbus lijkt enorm te profiteren van deze handelsoorlog en sluit de ene na de andere monsterdeal in China. Haar eigen productielijn in Tianjin, nabij Peking, wordt eveneens uitgebreid. Ook het Chinese COMAC probeert er een slaatje uit te slaan, maar slaat vooralsnog geen deuk in een pakje boter. Het bedrijf haalt haar eigen productietargets van achttien vliegtuigen per jaar, niet eens en is verder grotendeels afhankelijk van westerse onderdelen en aanleveringsketens.