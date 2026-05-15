Bizar korte vlucht: Airbus A350 stijgt op voor amper 90 kilometer

Onverwachts voerde een Airbus A350 van Finnair een bizar korte vlucht uit. Het toestel steeg op voor een reis van amper negentig kilometer, waarna deze alweer landde op de luchthaven van Helsinki.

Finnair staat erom bekend haar langeafstandsvliegtuigen in te zetten op relatief korte vluchten binnen Europa. Zo vliegt De Finse luchtvaartmaatschappij naar onder meer Amsterdam, Barcelona en Londen met haar Airbus A350-900’s. De hoofdstad van Estland, Tallinn, is een ander verhaal: op het korte stukje van negentig kilometer is de machine vrijwel nooit te zien.

Toch vloog een Finnair Airbus A350, registratie OH-LWK, deze route op de vroege ochtend van vrijdag 15 mei. Om 07:14 uur steeg de machine op en vertrok in noordelijke richting naar Finland waar het alweer landde na een vlucht van zestien minuten. De bijzondere vlucht had alles te maken met het sluiten van de luchthaven van Helsinki wegens een drone-aanval.

De Airbus was op terugvlucht AY42 vanuit Seoel, toen Helsinki het luchtruim sloot wegens een onbekende drone. Daarom landde de A350 op de vroege ochtend in de Estse hoofdstad, vlak voor de eindstreep. Na ongeveer twee uur was het gevaar geweken en werd het Finse luchtruim heropend, waarna het toestel haar vlucht kon hervatten.

Verschillende bestemmingen

Vlucht AY42 was niet de enige getroffen reis van de Finse luchtvaartmaatschappij. Meerdere vliegtuigen moesten uitwijken als gevolg van de drone. Zo landden er drie Airbus A350’s op de luchthaven van Stockholm nadat zij van koers moesten veranderen op vluchten vanuit Hong Kong, Singapore en Tokio. Eveneens weken twee vluchten vanuit Osaka en een tweede vlucht vanuit Tokio uit naar de Noord-Finse stad Rovaniemi.

Waar de dreiging vandaan kwam, is nog onduidelijk. Het zou volgens de Finse autoriteiten gaan om meerdere drones maar zij wilden niet spreken van directe militaire dreiging. Wel verhoogden de strijdkrachten hun eigen bewakings- en reactiemogelijkheden. Eerder in het jaar werd Finland ook al geteisterd door drones. Daar leek Rusland bij betrokken te zijn geweest.