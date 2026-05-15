BN’er weigert met Corendon te vliegen: ‘Ik doe KLM’

Terwijl het team van Vandaag Inside zich opmaakt voor een reeks uitzendingen vanaf Curaçao, zorgt juist de reis naar het eiland voor ophef. Johan Derksen weigert namelijk met sponsor Corendon te vliegen, ondanks dat de reisorganisatie de complete televisieproductie sponsort. De analist kiest liever voor een businessclass-vlucht met KLM en steekt dat bepaald niet onder stoelen of banken. Zijn uitspraken leiden niet alleen tot verbazing bij kijkers, maar zetten ook opnieuw de schijnwerpers op Corendon-oprichter Atilay Uslu, die de afgelopen dagen al volop onderwerp van discussie was vanwege zijn invloed binnen de sportwereld.

Johan Derksen weigert Corendon-vlucht

Het volledige Vandaag Inside-team vertrekt dit weekend naar Curaçao om daar twee weken lang uitzendingen te maken vanuit het Caribisch gebied. De reis wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor Corendon. Toch doet Johan Derksen niet mee aan de vlucht van de sponsor. In een interview met De Telegraaf laat hij weten bewust voor een andere maatschappij te kiezen. ‘Ik vlieg met KLM in de businessclass’, aldus Derksen. Volgens hem heeft dat alles te maken met comfort én met de aandacht die hij krijgt als bekend gezicht. ‘Ik ga privé niet opgevouwen zitten in een vliegtuig, en als ik voor mijn werk moet ook niet. Daarbij is het heel vervelend dat als je iedere dag op televisie bent, iedereen tegen je aan gaat zeiken.’

Ook op Curaçao houdt Derksen afstand

Niet alleen tijdens de vlucht houdt Derksen liever afstand, ook eenmaal aangekomen op Curaçao verwacht hij zich grotendeels terug te trekken. Waar de uitzendingen juist draaien om sfeer, gezelligheid en interactie met publiek, zegt de VI-coryfee weinig behoefte te hebben aan drukte op het eiland. ‘Nee, ik zal niet al te veel flaneren over het eiland. Ik gedraag me wat teruggetrokken, want ik ben sowieso niet zo’n type die mee op stap gaat. Dat mogen anderen doen.’ Corendon presenteert de trip juist als een unieke combinatie van vakantie, live televisie en Caribische beleving, waarbij bezoekers overdag kunnen genieten van stranden en ’s avonds aanwezig kunnen zijn bij de uitzendingen van Vandaag Inside en De Oranjezomer.

Invloed Corendon op sportwereld

De uitspraken van Derksen komen op een opvallend moment voor Corendon en topman Atilay Uslu. De ondernemer ligt de afgelopen dagen namelijk al onder een vergrootglas vanwege zijn rol rond het nationale elftal van Curaçao. Uslu speelde volgens betrokkenen een belangrijke rol in de terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao richting het WK. Critici vinden dat Corendon zich daarmee te nadrukkelijk mengt in sportieve besluitvorming. Sportmarketeer Bob van Oosterhout noemde de situatie zelfs not done. ‘Er hoort ondanks alle emotie altijd een gezonde, zakelijke afstand tussen sponsor en gesponsorde te zijn’, stelde hij. Ook oud-betrokkenen bij Team Corendon beschrijven Uslu als een sponsor die zich intensief met prestaties en publieke uitstraling bemoeit. Voormalig manager Chiel van Praag zei daarover dat Uslu vooral gevoelig is voor persoonlijkheden met een hoge mediawaarde en X-factor.

Van schaatsster Jutta Leerdam tot wielrenner Mathieu van der Poel en nu het Curaçaose voetbalproject met Dick Advocaat: telkens kiest Corendon voor opvallende uithangborden met veel publieke aantrekkingskracht. Volgens presentator Wilfred Genee is Atilay Uslu bovendien nooit een gewone sponsor geweest. ‘Als er iets moest gebeuren, regelde hij dat. Reizen, kunstgrasvelden, trainingsfaciliteiten, niets was te gek’, aldus Genee. Binnen de sportwereld wordt Uslu door veel betrokkenen juist geprezen om zijn enthousiasme, betrokkenheid en bereidheid om langdurig in projecten te investeren. Tegelijkertijd waarschuwen critici dat die sterke betrokkenheid ook risico’s met zich meebrengt, omdat het bedrijf zich steeds nadrukkelijker verbindt aan specifieke personen en projecten. De opvallende keuze van Johan Derksen om juist nu afstand te nemen van een Corendon-vlucht, zorgt daarom voor extra aandacht rondom het bedrijf en de sponsorconstructie achter de Curaçao-uitzendingen.