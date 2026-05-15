Megadeal of tegenvaller? Trump presenteert ‘Boeing-deal’ in China

China zet opnieuw groots in op Amerikaanse vliegtuigen. Volgens Donald Trump heeft de Chinese president Xi Jinping ingestemd met de aankoop van tweehonderd vliegtuigen. Dat zou de grootste Chinese doorbraak voor Boeing in bijna tien jaar tijd zijn. Toch valt de mogelijke deal lager uit dan waarop analisten hadden gerekend. Eerder circuleerden verwachtingen van een bestelling tot wel vijfhonderd toestellen. Bovendien werden tijdens Trumps eerdere bezoek aan China in 2017 ook al enorme Boeing-orders aangekondigd, waarvan uiteindelijk weinig terechtkwam. Of de nieuwe megadeal daadwerkelijk volledig doorgaat, moet daarom nog blijken.

Grote doorbraak voor Boeing

Trump maakte de mogelijke bestelling bekend in een interview met Fox News. ‘Hij gaat tweehonderd vliegtuigen bestellen. Grote Boeings’, verklaarde de president over Xi Jinping. De aankondiging volgt op maandenlange speculatie over een nieuwe megadeal tussen China en Boeing. Analisten hielden al rekening met een omvangrijke bestelling, al lagen de verwachtingen hoger. Zakenbank Jefferies sprak eerder zelfs over een potentiële order van maximaal vijfhonderd toestellen. Voor Boeing zou de overeenkomst bijzonder belangrijk zijn. Chinese luchtvaartmaatschappijen behoorden jarenlang tot de grootste afnemers van de populaire 737 MAX, maar sinds 2017 bleef een nieuwe grote order uit door handelsspanningen, geopolitieke conflicten en de wereldwijde problemen rond het MAX-programma na twee fatale crashes. Sindsdien koos China vaker voor concurrent Airbus.

Geen details

Trump gaf geen details over welke toestellen precies besteld zouden worden, maar in de luchtvaartsector wordt verwacht dat vooral de Boeing 737 MAX centraal staat in de gesprekken. Daarnaast circuleren berichten dat China mogelijk ook interesse heeft in grotere widebody-toestellen zoals de 787 Dreamliner en de 777X. Boeing-topman Kelly Ortberg reisde mee met de Amerikaanse handelsdelegatie naar Beijing en sprak vooraf al van een betekenisvolle kans voor het concern. Volgens hem hing een deal echter volledig af van de onderhandelingen tussen beide landen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent hintte donderdag eveneens op grote Boeing-orders als onderdeel van de gesprekken tussen China en de Verenigde Staten.

Handelspolitiek speelt grote rol

De mogelijke overeenkomst past binnen bredere economische onderhandelingen tussen beide grootmachten. China geldt samen met India als een van de belangrijkste groeimarkten voor de luchtvaartindustrie. Ook tijdens Trumps eerdere staatsbezoek aan China in 2017 werd een gigantische Boeing-overeenkomst aangekondigd, destijds goed voor ongeveer driehonderd vliegtuigen ter waarde van tientallen miljarden dollars. Een groot deel daarvan kwam uiteindelijk nooit volledig tot uitvoering door de coronapandemie en de verslechterde relatie tussen Washington en Beijing. Opvallend genoeg groeit ondertussen ook de rol van de Chinese vliegtuigbouwer Comac, die door sommige luchtvaartmaatschappijen inmiddels serieus wordt gezien als alternatief voor Boeing en Airbus.

Twijfels over levertijden

Hoewel de aankondiging positief klinkt voor Boeing, reageerde de beurs terughoudend. Het aandeel van de vliegtuigbouwer verloor donderdag enkele procenten terrein nadat duidelijk werd dat de verwachte order kleiner lijkt uit te vallen dan sommige analisten hadden voorspeld. Daarnaast blijven er vragen bestaan over de praktische haalbaarheid van zo’n bestelling. Boeing kampt al geruime tijd met productieproblemen en een enorme orderachterstand, terwijl ook Airbus moeite heeft om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Mocht China daadwerkelijk tweehonderd vliegtuigen bestellen, dan kunnen de levertijden daardoor flink oplopen. Tegelijkertijd onderstreept de mogelijke deal hoe cruciaal de Chinese markt nog altijd is voor Boeing, dat in China zelfs beschikt over een eigen aflever- en afwerkingscentrum in Zhoushan.