Na eerder succes: trekt Airbus grootste Afrikaanse airline bij A220?

Airbus scoort de laatste maanden goed met ‘zijn’ A220, en het succes lijkt nog lang niet voorbij. Opnieuw is de Europese fabrikant in gesprek met een grote airline over een deal omtrent de A220.

Ethiopian Airlines is geïnteresseerd in de Airbus A220 om haar steeds groter wordende netwerk te ondersteunen, meldt Bloomberg. De Ethiopische luchtvaartmaatschappij is momenteel al de grootste airline in Afrika, maar heeft nog een veel grotere ambitie. In totaal zou de airline twintig machines willen bestellen om haar groeiende netwerk te ondersteunen.

Momenteel bestaat de vloot uit 34 DHC Dash 8’s, die richting hun pensioen gaan. Verder heeft de airline een groot aantal vliegtuigen uit de 737-familie, zowel de NG-als de MAX-variant. Ook de 737-7’s en -8’s van de airline zijn nog relatief jong en blijven nog een poosje vliegen. Voor de lange afstand beschikt Ethiopian over Boeing 787 Dreamliners en Airbus A350’s.

Veelvoud

De Airbus A220’s lijken de Dash 8’s te gaan vervangen, ondanks het relatieve capaciteitsverschil. Het netwerk van Ethiopian breidt snel uit, en in Addis Ababa bouwt men aan een volledig nieuw vliegveld. In het hubmodel van de airline betekent elke nieuwe verbinding en veelvoud aan nieuwe connecties, en nieuwe passagiers. Ethiopian kan haar A220’s daarmee zonder problemen vullen.

Wel brengt de Airbus A220 een nieuwe laag aan complexiteit met zich mee. In tegenstelling tot alle andere Airbus-machines, geniet de cockpit van de A220 niet de interoperabiliteit waar de fabrikant om bekendstaat. Dat komt doordat de A220 van oorsprong een project is van Bombardier. Piloten zullen daarom een nieuwe cockpit moeten leren kennen bij de ingebruikname van de A220.

Successen

Airbus behaalde recentelijk vele successen met ‘zijn’ A220. Eerder deze maand kondigde de Europese fabrikant een megadeal aan met AirAsia, waarbij twee belangrijke vinkjes werden gezet. Ten eerste had Airbus nog geen grote partner in Azië, en ten tweede ontbrak een belangrijke budgetairline als grote afnemer in het orderboek. Met deze deal heeft Airbus beide in handen.

Ook KLM Cityhopper spreekt naar verluidt met Airbus over het toestel. De regionale feeder beschikt momenteel enkel over vliegtuigen uit de catalogus van Embraer, maar is opzoek naar vervanging voor haar ouder wordende E190’s. Maarten Koopmans, vlootmanager bij KLM Cityhopper, zegt te kijken naar zowel de A220 als de E195-E2.

De woorden van Koopmans lijken in eerste optiek vooral onderhandelingsmateriaal. Toen KLM Cityhopper 25 exemplaren van de E195-E2 bestelde in 2019, kreeg de airline eveneens de kooprechten voor nog eens 25 machines. Toch zit er zeker potentie in de A220, met name vanwege de slotrestricties op Schiphol. Het toestel heeft relatief meer capaciteit ten opzichte van de Embraer.