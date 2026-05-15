Ondanks oliecrisis breidt Aziatische airline uit in Europa

Steeds vaker klinken er paniekerige geluiden uit de luchtvaartindustrie vanwege de oliecrisis, vooral in Azië. Maar, waar andere grote airlines stappen terug zetten, breidt Singapore Airlines uit in Europa.

De wereldwijde oliecrisis die is ontstaan na de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran en de daaropvolgende blokkade van de Straat van Hormuz leiden mondiaal tot problemen. Vooral in Zuid- en Zuidoost-Azië zijn de gevolgen groot. Landen kampen met fysieke olietekorten en schrappen vluchten en masse. Ook grote airlines als Cathay Pacific en Qantas hebben het zwaar.

Dat geldt echter niet voor Singapore Airlines. ‘Wij bevinden ons in een positie waarbij we geen capaciteit hoeven te schrappen,’ aldus CCO Lee Lik Hsin van de airline tegenover Reuters. ‘Ik kan niks zeggen over andere maatschappijen, maar onze financiële positie is sterk, en daarom groeien we momenteel in plaats van dat wij in de capaciteit snijden.’

Die groei vindt vooral plaats in Europa. Singapore Airlines kondigde bijvoorbeeld vorige week aan te starten met vluchten naar Madrid, met een tussenstop in Barcelona. Tevens verhoogt de airline uit de stadstaat haar frequenties naar Londen Gatwick, Manchester, Milaan en München later in het jaar. Schiphol ziet de airline vanaf 1 juli dagelijks met haar grotere Boeing 777-300ER komen, in plaats van de huidige Airbus A350-900.

Kostenpost

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn voor Singapore Airlines echter, bevestigt Lee. De oliecrisis raakt ook haar operaties en snoept enorm aan de marges van het bedrijf. Volgens de commerciële topman van de luchtvaartmaatschappij zijn de duurdere vliegtickets vooralsnog onvoldoende om de hoge kerosineprijzen op te vangen.

Verder heeft Singapore Airlines een grote kostenpost aan Air India. Hoewel de cijfers relatief verstoord zijn, – in 2024 kreeg Air India een grote financiële bonus door de incorporatie van Vistara – leed Air India een enorm verlies in 2025, mede geholpen door de dodelijke vliegtuigcrash in juni vorig jaar. Volgens Singapore Airlines, dat een minderheidsaandeel heeft van 25,1 procent, is de Indiase luchtvaartmaatschappij een investering voor op de lange termijn.