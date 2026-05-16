Rusland komt voortaan met eigen luchtvaartregels

Na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne trokken Westerse luchtvaartautoriteiten de handen af van Rusland. Sindsdien vlogen machines wettelijk gezien illegaal. Daar hebben de Russen nu een oplossing voor gevonden: Rusland komt met eigen luchtvaartregels.

De Russische luchtvaartsector zakte vrijwel direct als een kaartenhuis in elkaar nadat Westerse onderdelen niet langer het land binnenkwamen. Inmiddels zijn er verschillende oplossingen gezocht om alsnog aan onderdelen te komen, maar die zijn niet houdbaar. Momenteel staat een groot deel van de vloot aan de grond, en neemt het aantal incidenten in Rusland toe.

Daarom moesten er nieuwe regels komen, die vanaf 1 maart 2027 ingaan. Deze nieuwe regels hebben betrekking tot vrijwel alles wat vliegt binnen Rusland: grote widebodies en vrachtvliegtuigen tot landbouwtoestellen, privéjets en drones. Daarbij geldt een eenvoudig principe: hoe groter het vliegtuig en hoe meer mensen er worden vervoerd, hoe strenger de controles.

Strenge eisen

Bij de nieuwe regels zitten best een aantal strenge eisen. Zo komt er een compromisloze meldingsplicht. Exploitanten zijn verplicht om technische gebreken die niet volgens de standaardprocedure kunnen worden verholpen, binnen 72 uur schriftelijk aan de autoriteiten en fabrikanten te melden. Deze termijn kan niet worden uitgebreid.

Ook stelt Rusland een permanente onderhoudscyclus in van tien belangrijke werkstappen. Daartoe behoort onder meer het opstellen van goedgekeurde onderhoudsschema’s, het monitoren van terugkerende fouten en het traceren van de oorsprong van onderdelen. Verder moeten de vaste procedures van de crew opnieuw worden getraind.

Mochten er toch onderdelen zijn die niet meer gerepareerd kunnen worden, moeten deze vernietigd worden. Dit doen de Russische autoriteiten om illegaal hergebruik te voorkomen. Tevens mogen onderdelen met een verlopen levensduur of verlopen certificatie niet langer mogen worden hergebruikt.

Op deze manier hoopt Rusland een legale manier te creëren om haar vliegtuigen in de lucht te houden, zelfs als Airbus en Boeing het laten afweten.