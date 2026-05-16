TUI start tweede nieuwe bestemming vanaf Schiphol 

Vorige maand begon Tui al met vluchten naar Brindisi, Italië, maar deze week startte de luchtvaartmaatschappij met een tweede nieuwe bestemming vanaf Schiphol dit zomerseizoen. Voortaan vliegt de airline ook naar Montenegro.

Airlines komen in het zomerseizoen regelmatig met nieuwe routes, maar starten niet altijd direct met de ingang van het nieuwe seizoen. Dat geldt ook voor de nieuwe bestemming van Tui. De airline voerde pas deze week haar allereerste vlucht uit naar het Tivat, Montenegro. Deze vinden tweemaal per week plaats: op woensdag en zondag.

Woensdag vertrok de eerste Boeing 737 MAX 8, registratie PH-TFP, richting het oosten. Vlucht OR3551 vertrok om 13:50 uur vanaf Schiphol, en landde daar tegen 16:30 uur lokale tijd. Na een korte omkeer, vertrok terugvlucht OR3552 om 17:10 uur vanuit Tivat en landde tegen 20:10 uur wederom op Schiphol. Op zondagen wordt het hele schema vervroegd, met de eerste vlucht om 06:30 uur.

Italië

Montenegro is niet de enige nieuwe bestemming van Tui dit zomerseizoen. Eerder startte de luchtvaartmaatschappij ook al met vliegreizen naar het Italiaanse Brindisi. Deze eerste reis vertrok al op vrijdag 24 april. Vlucht OR1901 vertrok kort voor 08:00 uur vanaf Schiphol en landde ruim twee uur later in Brindisi. Tui voert deze route op dins- en vrijdagen uit.

Hoewel Brindisi nieuw is voor Amsterdam, is de Italiaanse stad niet nieuw binnen het Nederlandse netwerk. Transavia voert vluchten uit vanaf Rotterdam the Hague Airport op woens- en zaterdagen. Ryanair vertrekt eveneens naar Zuid-Italië, maar doet dit vanaf Eindhoven Airport. Voortaan is Brindisi vanaf alle grote Nederlandse luchthavens te bereiken.